Срушио се авион у Француској: Страхује се да има доста жртава

Аутор:АТВ редакција
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Авион се данас срушио у предграђу француског града Нансија, а страхује се да има доста жртава, преносе локални медији.
Авион је пао на травнату површину поред улице, у близини кућа, а на лице мјеста упућене су бројне ватрогасне екипе.
Према неким извјештајима, страхује се да би могло бити десетак жртава.
Авион је, како се наводи, превозио групу падобранаца који су планирали да изводе скокове на једној манифестацији.
Припадници полиције затворили су тај дио града, а на лицу мјеста налази се префект региона Мерт-е-Мозел, који ће нешто касније одржати прес конференцију, преноси Танјуг.
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- Несрећа се догодила око 11 сати. Пролазио сам туда аутомобилом док сам ишао у куповину, када сам видоо како авион понире и пада на земљу - испричао је један очевидац, пренио је Фигаро.
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