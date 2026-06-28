Родитељи из пакла: Колико је страшно шта су урадили свом дјетету, умрло је у 7. години

Аутор:АТВ редакција
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Родитељи седмогодишњег дjечака Каспера О'Брајена, који је умро у седмој години живота, тежак невјероватних 115 килограма, оптужени су за убиство другог степена, мучење и злостављање дјеце, саопштили су тужилачки органи у окруху Генеси.
Дамијен (40) и Џесика О'Брајен (41) ухапшени су након што су хитне службе позване у њихову кућу у новембру прошле године, када је њихов син Каспер престао да дише. Дјечак је пребачен у болницу, али је подлегао болести срчаног мишића погоршаној екстремном гојазношћу, наводи се у извјештајима.
Према ријечима тужиоца окружног тужилаштва Дејвида Лејтона, дјечак је био непокретан, није могао да говори и живио је у потпуној прљавштини. Услови у кући били су толико лоши да полицајци нису могли ни да уђу како би помогли љекарима због недостатка простора. Иако су оба родитеља била запослена и имала здравствено осигурање, Каспер - за кога се претпоставља да је био у спектру аутизма - и његова млађа сестра нису добијали никакву медицинску његу.
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Лејтон је посебно истакао апсурд ситуације: "Знали су да позову ветеринара истог јутра када је дјете доживјело срчани застој јер је пас био болестан, али дјецу нису водили код љекара."
Касперова петогодишња сестра, коју је тужилац описао као "дивљу" (ферал), одмах је уклоњена из куће и смјештена у привремено старатељство Центра за заштиту дјеце.
Оптужбе против супружника О'Брајен укључују убиство другог степена, мучење и више тачака за злостављање дјеце. Они се суочавају са озбиљним оптужбама због наношења тешке физичке штете дјетету кроз дугогодишње занемаривање.
Случај је изазвао шок у јавности због екстремне тежине дјечака у односу на узраст - за седмогодишњака просјечне висине од око 128 цм, нормална тежина креће се између 20 и 30 килограма.
(телеграф)
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