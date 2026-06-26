Убио 12 људи да им спријечи патњу? Познато како је Доктор смрт прикривао убиства

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки љекар признао је убиство 12 својих пацијената који су били на палијативној њези, док полиција тренутно истражује још 76 сумњивих смртних случајева који се повезују са њим.
Јоханес М. (41) ухапшен је у августу 2024. године због сумње да је убијао несрећне људе о којима је требало да се брине, а потом подметао пожаре у њиховим становима како би прикрио доказе. У суђењу које тренутно потреса Њемачку, др М. – кога медији називају „Доктор Смрт“ – оптужен је да је заправо њемачка верзија озлоглашеног британског серијског убице Харолда Шипмана.
Полиција га је првобитно ухапсила у вези са четири смртна случаја, али је тај број убрзо скочио на 15, док истражитељи страхују да би коначан број жртава могао бити и око 90. Његове жртве – 12 жена и три мушкарца – биле су старости између 25 и 94 године.
Др М, за кога тужиоци тврде да је имао сулуду „жеђ за убијањем“, коначно је прекинуо ћутање и признао 12 од 15 убистава за која је званично оптужен. На 54. дану суђења, које је почело у јулу прошле године, он се обратио суду:
„Тек сада могу да објасним своје поступке и да прихватим одговорност за своја дјела.“
Овај монструозни љекар је изјавио да није признао злочине због „неоспорних доказа“, већ из наводне жеље да олакша своју савјест. Породицама жртава је поручио: „Извињавам се због огромне патње коју сам проузроковао. Знам да ћу бити осуђен на доживотни затвор. Можда је то нека утјеха за родбину.“
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Током суђења пуштени су и пресретнути телефонски разговори између њега и његове супруге. У њима је признао убиства, али је тврдио да је „дјеловао морално, само погрешним средствима“. На суду је изнио бизарну одбрану – да су његови поступци били „алтруистички“ јер је желио да прекине „патњу и болест“ својих пацијената.
Полиција, међутим, сумња у ове мотиве и вјерује да је љекар заправо уживао у томе што је „господар живота и смрти“. Своје жртве је гушио смртоносним коктелом седатива, а затим би у њиховим домовима подметао пожар. Истражитељи тренутно чешљају документацију за чак 395 смртних случајева који су се догодили током његовог мандата.
У језивом обрту судбине, његов убилачки поход почео је скоро деценију након што је написао докторску дисертацију о смрти старијих особа. У њој је и сам закључио: „Убиства пацијената који захтијевају његу није лако доказати.“
Након што је завршио медицинске студије на Гетеовом универзитету у Франкфурту, радио је у Келну, а затим се преселио у Берлин са супругом и дјететом. Почетком 2024. године запослио се у мобилној служби за палијативно збрињавање на југу Берлина. Управо тада је почео хорор.
Прва жртва која је алармирала јавност била је 87-годишња Урсула Цшекел. У јуну 2024. године комшије су примијетиле дим из њеног стана, а свједоци су видјели др М. како истрчава из зграде. Ватрогасци су пронашли старицу без свијести у ходнику. Реанимирана је, али је преминула у колима хитне помоћи.
Породица
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Неколико недјеља касније, др М. је посјетио 94-годишњу Карин Хохмут, која је боловала од рака, али је живјела самостално и, према ријечима породице, није имала суицидалне мисли. Убрзо након његовог доласка, огласио се детектор дима. Ватрогасци су је пронашли мртву на поду кухиње. Медицински тестови су касније открили стварни узрок смрти – убризган јој је снажан анестетик и мишићни релаксант који су изазвали фатални престанак дисања.
У седишту мобилне службе за његу, број смртних случајева у смјени др М. постао је алармантан.
„Између јануара и августа 2024. године нисмо могли да испратимо број смртних случајева. Више нисам вјеровала у случајности“, изјавила је Нора Мајеркорд, медицинска директорка тима.
Директорка је одмах контактирала полицију. Др М. је ухапшен 5. августа 2024. године на аеродрому Берлин Бранденбург, у тренутку када се са породицом враћао са љетњег одмора.
Детективи су након тога почели са ексхумацијом преминулих пацијената који нису кремирани. У оптужници која је написана на чак 247 страница, тужилаштво истиче „посебно тешку кривицу“ и за Јоханеса М. захтијева доживотну казну затвора, преноси "The Sun".
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