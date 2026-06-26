Нису довољни возачка и саобраћајна: Ово морате имати да не бисте платили дебелу казну

Аутор:АТВ редакција
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Возачи знају да током вожње код себе обавезно морају имати возачку и саобраћајну дозволу, а уколико је возило регистровано на туђе име, потребно је и да посједују овлашћење за управљање туђим возилом, посебно ако иду преко границе.
Али, дешава се да на један документ забораве, поготово возачи почетници, због чега могу да добију казну до чак 50.000 динара.
У питању је документ који, поред тога што морате да га имате код себе, у изузетним ситуацијама може да буде од велике користи. Најприје, када дође до лакше саобраћајне незгоде са два учесника, дилеме ко је крив и каква је штета на возилима, рјешава управо он – Европски извјештај о саобраћајној незгоди, који је постао обавезан образац за сваког власника возила од 2009. године, када је на снагу ступио нови Закон о безбједности саобраћаја (ЗОБС).
Ријеч је о прописаном обрасцу који учесници у саобраћајној незгоди попуњавају након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом без повријеђених и страдалих, односно, када овлашћено лице не врши увиђај саобраћајне незгоде.
Према саобраћајним прописима, возачи морају имати овај образац код себе и он је валидан доказ за осигурање. Европски извјештај о саобраћајној незгоди можете бесплатно набавити у осигуравајућој кући (најчешће уз полису обавезног осигурања), или преузети и одштампати у ПДФ формату са сајта АМСС.
У супротном, уколико не посједујете "Европски извјештај о саобраћајним незгодама" у возилу током вожње, казна износи од 10.000 до 50.000 динара. Иако је сам формулар бесплатан, обавезни је дио опреме и мора се физички налазити у аутомобилу током вожње.
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Уколико у удесу има повријеђених или учесници не могу да се договоре о томе ко је крив, овај извјештај се не попуњава – у том случају је обавезно позвати саобраћајну полицију.
Основно питање и највећа дилема код возача прије него што приступе попуњавању Европског извјештаја јесте шта се подразумијева као мања материјална штета?
Како се објашњава на сајтовима Ауто-мото савеза Србије (АМСС) и осигуравајућих кућа, мањом штетом се сматра она чији износ не прелази 500 евра, односно 1.000 евра када Србија постане члан ЕУ.
У пракси, у питању је штета која настаје као посљедица лакших судара при мањим брзинама, као што су оштећења фарова, браника, стоп свјетала, лимарије...
У АМСС-у напомињу да уколико нисте сигурни да ли је штета на возилу мања, увијек остаје могућност позива саобраћајној полицији да изврши увиђај. Ипак, врло је чест случај да саобраћајац по изласку на лице мјеста упути учеснике да ипак попуне Европски извјештај.
Процедура попуњавања се састоји од неколико кључних корака:
Основни подаци: Најприје у врху обрасца уписати датум, вријеме и прецизну локацију незгоде, као и штиклирати да нема повријеђених, нема свједока и нема штете на трећим возилима и стварима.
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Потом се уносе лични подаци оба возача, укључујући адресу, мобилни телефон и мејл, као и подаци из њихових возачких дозвола (категорија и рок важења дозволе).
Након тога, попуњава се и рубрика о маркама возила, њиховим регистарским ознакама и држави у којој је возило регистровано, те називи осигуравајућих кућа и рок важења полисе осигурања.
У средњој рубрици Европског извјештаја налази се списак околности које су довеле до незгоде. Понуђено је њих 17 (нпр. "напустио паркинг", "отварао врата", "улазио у кружни ток", "налетио током вожње у истом смјеру и ударио у задњи дио", "возио уназад", "није поштовао знак или семафор"), па треба штиклирати шта се од наведеног конкретно догодило.
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У доњем дијелу обрасца стрелицама се на скици возила обиљежи мјесто иницијалног судара код једног и код другог, а у рубрици између треба нацртати како су се возила кретала и задесила у тренутку незгоде. Потом се наводи шта је конкретна штета (нпр. код возила А предњи браник и фарови, а код возила Б задњи браник, стоп свјетла и пета врата).
Посљедња ставка су властите напомене, гдје ће, на примјер, возач А истаћи "да није стигао да закочи на вријеме и ударио је возило испред себе", а возач Б да се "зауставио на жуто свјетло на семафору и осјетио ударац отпозади". Документ се сматра попуњеним када га у посљедњој рубрици оба учесника својеручно потпишу.
Ако друга страна одбија сарадњу, европски извјештај губи смисао јер нема заједничке сагласности и потписа. Тада је најбоље да позовете полицију, наставите са фотографисањем, забиљежите регистарску таблицу и податке свједока. Не улазите у расправу на путу – фокус је да обезбиједите доказе и званично евидентирање.
Да, образац је стандардизован и препознатљив у европској пракси, што олакшава да учесници незгоде забиљеже исте информације без обзира на језик. Ипак, правила када морате звати полицију зависе од државе и ситуације. Зато се савјетује држање "безбједног правила" – у случају повреде, спора, алкохола или веће штете, најбоље је да позовете полицију и поступате по локалним правилима, преноси Курир.
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