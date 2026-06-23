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Са тржишта се повлачи више модела аутомобила: Шта је "кврцнуло"

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:53

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Са тржишта се повлачи више модела аутомобила: Шта је "кврцнуло"
Фото: S. von Hoerst/Pexels

Путничка возила "ситроен берлинго", поједини модели БМВ-а пете и серије "икс-5", као и "ауди е-трон" и "ку-е-трон" повлаче се са тржишта Србије због безбједносних недостатака који могу повећати ризик од повреда путника и саобраћајних незгода, објавио је Национални регистар небезбједних производа.

Како се наводи, возило марке "ситроен", модел "берлинго", повлачи се због неисправности механизма на наслону предњих сједишта. Према обавјештењу, у случају снажног удара са задње стране возила може доћи до избацивања путника са предњих сједишта, што повећава ризик од поврјеђивања.

Опозив се спроводи превентивно ради смањења могућих посљедица у случају саобраћајне незгоде.

Са тржишта се повлаче и путничка возила марке БМВ, модели серије пет и "икс-5", произведени између априла 2000. и септембра 2004. године.

Разлог за опозив је, како се наводи, дефект генератора гаса ваздушног јастука. У случају његовог активирања током удеса, може доћи до наглог ослобађања притиска, пуцања кућишта и ослобађања металних дијелова који могу повриједити путнике.

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Национални регистар небезбједних производа објавио је и да се са тржишта Србије повлаче возила марке "ауди", модели "е-трон" и "ку-8 е-трон", произведени у периоду од 2. фебруара 2018. до 11. јуна 2024. године.

Како се наводи, због проблема са завртним спојем може доћи до искључивања потисне шипке која повезује педалу кочнице и појачивач кочница, што може проузроковати отказивање ножне кочнице. Закључује се да у појединим случајевима то може довести до губитка контроле над возилом и повећаног ризика од саобраћајних незгода и повреда.

Све мјере повлачења спроводе се у оквиру процедура заштите потрошача и отклањања уочених безбједносних недостатака на возилима, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

одузето возило

Аутомобил

Повлачење са тржишта

Опозив возила

тржиште

економија

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