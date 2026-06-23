Са тржишта се повлачи више модела аутомобила: Шта је "кврцнуло"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Путничка возила "ситроен берлинго", поједини модели БМВ-а пете и серије "икс-5", као и "ауди е-трон" и "ку-е-трон" повлаче се са тржишта Србије због безбједносних недостатака који могу повећати ризик од повреда путника и саобраћајних незгода, објавио је Национални регистар небезбједних производа.
Како се наводи, возило марке "ситроен", модел "берлинго", повлачи се због неисправности механизма на наслону предњих сједишта. Према обавјештењу, у случају снажног удара са задње стране возила може доћи до избацивања путника са предњих сједишта, што повећава ризик од поврјеђивања.
Опозив се спроводи превентивно ради смањења могућих посљедица у случају саобраћајне незгоде.
Са тржишта се повлаче и путничка возила марке БМВ, модели серије пет и "икс-5", произведени између априла 2000. и септембра 2004. године.
Разлог за опозив је, како се наводи, дефект генератора гаса ваздушног јастука. У случају његовог активирања током удеса, може доћи до наглог ослобађања притиска, пуцања кућишта и ослобађања металних дијелова који могу повриједити путнике.
Савјети
Постоји опасност од експлозије: Које ствари не треба остављати у аутомобилу током врућина?
Национални регистар небезбједних производа објавио је и да се са тржишта Србије повлаче возила марке "ауди", модели "е-трон" и "ку-8 е-трон", произведени у периоду од 2. фебруара 2018. до 11. јуна 2024. године.
Како се наводи, због проблема са завртним спојем може доћи до искључивања потисне шипке која повезује педалу кочнице и појачивач кочница, што може проузроковати отказивање ножне кочнице. Закључује се да у појединим случајевима то може довести до губитка контроле над возилом и повећаног ризика од саобраћајних незгода и повреда.
Све мјере повлачења спроводе се у оквиру процедура заштите потрошача и отклањања уочених безбједносних недостатака на возилима, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Друштво
1 ч0
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч2
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
09
17
09
16
09
07
09
06
09
03
Тренутно на програму