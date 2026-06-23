Лепу Брену преплавиле емоције: "Нисам ни слутила"

Аутор:АТВ редакција
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Лепа Брена једна је од највећих звијезда наших простора, а на естради је пуних 46 година. Она се сада присјетила почетака и открила да није могла ни да сања да ће остварити оволики успјех.
Брена је на свом Инстаграму подијелила старе фотографије и сјетила се дана када је тек почела да се бави пјевањем.
"Када сам тек кренула да пјевам, нисам ни слутила куда ће ме овај пут одвести. Снови су били велики, а кораци мали, али сам вјеровала у музику и у људе који су били уз мене. Данас, са истом љубављу према пјесми, захвална сам на сваком аплаузу, свакој успомени и сваком тренутку који смо заједно створили", написала је она.
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Подсјетимо, Брена је једном приликом у интервјуу за Блиц говорила о томе колико јој је било тешко ускладити пословне и приватне обавезе.
"Ја морам да признам да је заиста увијек било и напорно и тешко, али мислим да ми је љубав моје дјеце и моје породице просто дала снагу да издржим. А публика ми је дала снагу да наставим и увијек ми је била вјетар у леђа да то што радим, радим добро и да се то свима њима допада. Тако да сам ја жена која има двије љубави и двије опсесије, моја породица и моја публика. Треће не постоји", рекла је Лепа Брена о породици, па наставила:
"Знате, живот умије да буде и напоран и суров. Наравно да није бајка. Чак и у бајкама, и код Ивице и код Марице, увијек постоје проблеми. Проблем постоји да би се ријешио. Човјек највише пати када има проблем у породици. Оно што је најважније јесте да смо ми једна вриједна и радна породица. Држимо се и када је добро и када је тешко. Волимо да смо подршка једни другима. Некад сам ја била много већа подршка мојој деци, а данас су моја дјеца мени. Помажу ми не само у овом послу око Лепе Брене, него око свих породичних пројеката. А да је било тешких момената, јесте било. Сви сте знали и да сам пала и да сам се ломила. Ја мислим да не постоји нека тајна у мом животу коју нисам подијелила са свима вама и медијима и наравно са публиком. Осим што, наравно, ја настојим да сачувам бар неку своју интимност. Јер интима је нешто што се баш управо тако и зове. И мислим да то треба бити сачувано у зидовима, само за уши наше породице", рекла је Брена тада за Блиц.
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