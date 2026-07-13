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Пси луталице заклали четири овце у Бољанићу

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:22

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пси луталице заклали четири овце
Фото: Srna

У домаћинству Ђурђије Ристић из добојског села Бољанићи пси луталице су током викенда заклали четири, а шест оваца израњавали.

Ристићева је новинарима изјавила да је штету уочила у суботу, 11. јула, око 6.20 часова када је кренула да нахрани овце у тору.

Према њеним ријечима, пси су почупали даске и ушли у тор који је обезбијеђен електронском чуварицом.

"Када сам дошла, два су побјегла. Затекла сам три мртве овце, а једна је касније подлегла", навела је Ристићева.

Наводећи да су пси луталице присутни на овом подручју, Ристићева је истакла да је звала полицију, која је изашла на терен и обавијестила ветеринарску инспекцију.

Из Полицијске управе Добој потврдили су да су у суботу запримили пријаву о наведеном догађају, преноси Срна

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Тагови :

Овце

Пси луталице

ПУ Добој

Ђурђија Ристић

Бољанићи

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