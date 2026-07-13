Погинуо док је покушао да заустави свој ауто

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Младеновца погинуо је када га је прегазио сопствени аутомобил.
Мушкарац С. Ђ. (83) паркирао је аутомобил и изашао из њега, када се возило само покренуло. Мушкарац је покушао да заустави аутомобил како не би отишао даље, али је пао и возило је прешло преко њега.
На лице мjеста изашла је Хитна помоћ и превезла деку у Дом здравља, гдjе је преминуо од задобијених повреда.
Тијело је послато на обдукцију, а возило је упућено на технички преглед.
(телеграф)
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