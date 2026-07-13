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Погинуо док је покушао да заустави свој ауто

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:08

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Мушкарац из Младеновца погинуо је када га је прегазио сопствени аутомобил.

Мушкарац С. Ђ. (83) паркирао је аутомобил и изашао из њега, када се возило само покренуло. Мушкарац је покушао да заустави аутомобил како не би отишао даље, али је пао и возило је прешло преко њега.

На лице мjеста изашла је Хитна помоћ и превезла деку у Дом здравља, гдjе је преминуо од задобијених повреда.

Тијело је послато на обдукцију, а возило је упућено на технички преглед.

(телеграф)

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Тагови :

Полиција

Србија

погинуо мушкарац

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