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Ужас: Дјевојка избодена у парку код Вуковог споменика, пребачена на реанимацију

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 22:23

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Дјевојка (20) избодена је вечерас нешто послије 21 у парку код Вуковог споменика у Београду!

Како Телеграф незванично сазнаје, дјевојка је убодена у врат и стомак, а хитно је пребачена на реанимацију у Ургентни центар.

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Полиција је након краће потраге ухапсила мушкарца који је напао дјевојку.

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Тагови :

Београд

избодена дјевојка

Вуков споменик

Србија

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