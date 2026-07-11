Ужас: Дјевојка избодена у парку код Вуковог споменика, пребачена на реанимацију

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојка (20) избодена је вечерас нешто послије 21 у парку код Вуковог споменика у Београду!
Како Телеграф незванично сазнаје, дјевојка је убодена у врат и стомак, а хитно је пребачена на реанимацију у Ургентни центар.
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Полиција је након краће потраге ухапсила мушкарца који је напао дјевојку.
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