Стиже грмљавинска олуја, скоро Србија на удару у току ноћи: РХМЗ издао хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је данас у 17 часова хитно упозорење на невријеме које се очекује у Расинском округу у Србији. Пљускови са грмљавином ће погодити овај округ, а могуће је и град уз јак вјетар.
"Облачност са кишом, пљусковима и грмљавином у Расинском округу је у даљем појачању, па ће локално бити услова за град и јак вјетар. Тенденција премјештања ка Нишавском и Топличком округу", упозорава РХМЗ.
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Током преподнева дијелови Србије већ су били на удару слабијих пљускова са грмљавином. Киша је пљуштала у Београду, а како наводи метеоролог Ђорђе Ђурић у временској прогнози за "Телеграф", грмљавинска олуја је у наставку поподнева и вечери могућа у западним, централним и југозападним предјелима Србије, на сјеверу Војводине, у дијеловима Срема и на истоку Баната.
Према прогнози Ђурића, могући су олујни удари вјетра, град и краткотрајни грмљавински пљускови. И Београд ће бити на удару невремена у току вечери и ноћи суботе на недјељу што се види и на радарским снимцима са специјализованог метеоролошког сајта "Време и радар".
Могуће је да падне и до 30 литара кише по метру квадратном у појединим предјелима земље.
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