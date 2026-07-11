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Стиже грмљавинска олуја, скоро Србија на удару у току ноћи: РХМЗ издао хитно упозорење

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 17:56

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је данас у 17 часова хитно упозорење на невријеме које се очекује у Расинском округу у Србији. Пљускови са грмљавином ће погодити овај округ, а могуће је и град уз јак вјетар.

"Облачност са кишом, пљусковима и грмљавином у Расинском округу је у даљем појачању, па ће локално бити услова за град и јак вјетар. Тенденција премјештања ка Нишавском и Топличком округу", упозорава РХМЗ.

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Током преподнева дијелови Србије већ су били на удару слабијих пљускова са грмљавином. Киша је пљуштала у Београду, а како наводи метеоролог Ђорђе Ђурић у временској прогнози за "Телеграф", грмљавинска олуја је у наставку поподнева и вечери могућа у западним, централним и југозападним предјелима Србије, на сјеверу Војводине, у дијеловима Срема и на истоку Баната.

Да ли Србији пријете олује у току вечери и ноћи суботе на недјељу?

Према прогнози Ђурића, могући су олујни удари вјетра, град и краткотрајни грмљавински пљускови. И Београд ће бити на удару невремена у току вечери и ноћи суботе на недјељу што се види и на радарским снимцима са специјализованог метеоролошког сајта "Време и радар".

Могуће је да падне и до 30 литара кише по метру квадратном у појединим предјелима земље.

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Тагови :

невријеме

Србија

Олуја

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