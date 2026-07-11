"Ако гинемо, гинемо заједно" Исповијест Светлане, жене хероја која је спасила мужа да не испадне из авиона

Аутор:АТВ редакција
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Србин Љубиша Каровић преживио је чудом, али и надљудским напорима његове супруге, пуцање прозора на авиону Боеинг, компаније Рајанер, на лету Солун - Минхен у петак ујутру!
Светлана Грковић и њен супруг Љубиша Каровић полетјели су јуче рано ујутру из Солуна за Минхен авионом Рајанера, не слутећи да ће се лет претворити у борбу за голи живот. Док су још дремали у својим сједиштима, изненада је пукао прозор, а снажна декомпресија повукла је Љубишу ка отвору на авиону. Љубиша је још у болници и усљед повреда није у стању да прича, а његова супруга Светлана за Нова.рс описује пакао који су доживјели на висини.
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Крај одмора умало није био и крај живота за Љубишу и Светлану, који су се враћали, након љетовања у Олимпској регији, летом Рајанера у Минхен. Летјели су већ око пола сата, када је почео ужас.
"Као да се одломио дио мотора који је ударио у прозор поред кога је сједио мој супруг Љубиша. Срећом, био је везан. Како се прозор разбио, дошло је до декомпресије у кабини. Притисак је повукао Љубишу, срећом па је био везан, али пола тијела му је вирило из авиона. Одмах сам реаговала и ухватила га за ноге. Помислила сам: 'Ако гинемо, гинемо заједно'. Било је ужасно", почиње своју исповијест за портал Нова.рс Светлана Грковић.
У цијелом авиону је настао хаос, попадале су маске, неки од путника су се успаничили, неки су притекли у помоћ.
"У помоћ су ми притекли неки људи, запамтила сам једног мушкарца и једну жену. Тај човјек ми је много помогао, мени и Љубиши. Заједно смо држали Љубишине ноге, док се авион враћао на аеродром у Солуну. Мислим да је био Албанац, хвала му до неба. Нисам запамтила како се зове, не знам ни да ли ми је рекао. Вољела бих да га упознам, да му се још једном лично захвалим", каже Светлана.
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Запамтила је и реакцију једне мајке која је сједила на једном од сусједних седишта.
"Та жена се много уплашила, поред ње је сједило дијете. Тако је снажно стегла дијете, да га је скоро угушила. Знам да је Љубиша неколико пута губио свијест", наставља своју причу Светлана Граковћ.
Када су слетјели на аеродром, сачекала их је Хитна помоћ. Љубиша је хитно пребачен у солунску болницу.
"Мени је важно да је жив. Тешко је повријеђен и у шоку је. Посебно му је тешко повријеђена рука, а има опекотине. Није у стању да комуницира, не сјећа се цијелог догађаја", каже Светлана Грковић.
По слетању авион је премештен на посебну платформу аеродрома, гдје је обављена истрага како би се утврдило шта је изазвало инцидент.
"Током лета дошло је до одвајања једног прозора у путничкој кабини. Авион је безбједно слетио, а путници су враћени у терминал. Један путник затражио је и добио медицинску помоћ. Како би се кашњење свело на минимум, обезбијеђен је други авион који је путнике превезао до Мемингена", саопштила је компанија.
Шездесетједногодишњи држављанин Србије, који је преживео праву драму у ваздуху, и даље се налази у болници, гдје се опоравља од шока, док истрага о томе због чега се дио мотора одвојио још траје.
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