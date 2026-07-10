Детаљи авионске несреће: Пилот плакао када је спустио авион у којем је повријеђен Србин

Аутор:АТВ редакција
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У петак ујутро авион типа Боинг 737-800 нискотарифне компаније Рајанер требало је да лети из Солуна у Грчкој према Мемингену у Баварској.
Међутим, убрзо након полијетања једно стакло на авиону је пукло, а мушкарац (61) из Србије до рамена је био извучен кроз прозор. Живот му је, како се вјерује, спасила његова супруга.
„Чули смо јак прасак“, каже Сабрина Д., која је сједила четири реда иза прозора који се разбио. Како је касније сазнала од друге путнице, вјероватно су се дијелови десног мотора одвојили и ударили у прозор.
„Човјек је био извучен главом из авиона, људи су одмах притрчали да му помогну“, испричала је Сабрина Д., која се са мајком Роси (66) враћала кући из Грчке.
Авион је у петак ујутро, тачно у 5.55 часова по грчком времену, полетио из Солуна. Несрећа се догодила око пола сата након полијетања.
„Био је то шок за све. Човјек је имао посјекотину на глави и изгубио је свијест“, рекла је путница.
Пилот је више пута преко разгласа изговорио ријеч ванредно стање, након чега су сви путници морали да ставе маске за кисеоник.
Рајанер је на упит потврдио да се током лета за Меминген, убрзо након полијетања, одвојио прозор на авиону. Компанија није коментарисала наводе да су се дијелови мотора одвојили.
Пилот је након инцидента прекинуо лет и вратио се у Солун. Према подацима о лету, авион је слетио назад у Грчку сат и 14 минута након полијетања.
„Нама је то изгледало као вјечност“, рекла је Сабрина Д. за њемачки лист Билд. У авиону је због отвореног прозора било веома бучно.
„Чуло се стално брујање. Већ смо се уплашили јер нисмо могли да схватимо шта се дешава.“
Након слијетања, нешто послије седам часова по грчком времену, жена из Аугсбурга је, како каже, загрлила мајку и обје су заплакале.
„Биле смо у шоку. Мало нам се вртјело у глави, али срећом није нам било ништа.“
Како јој је пренијела друга путница, чак је и пилот плакао на писти након слијетања.
„Тада смо схватиле да је ситуација вјероватно била веома озбиљна.“
Занимљив детаљ је да су на сједиштима у реду у којем је прозор пукао и након инцидента остали путници.
„Човјек који је умало био извучен кроз прозор послије тога је сједио у пролазу, а и средње сједиште је и даље било заузето“, испричала је путница.
Србин који је повријеђен у инциденту након слијетања пребачен је у болницу.
„Аутобусом су нас одвезли до хале за одласке. Тамо смо морали да чекамо сат времена“, рекла је Сабрина Д.
Према наводима Рајанер, око 10 часова полетио је замјенски авион за Меминген, који је безбједно стигао на одредиште.
Сабрина Д. и њена мајка ипак су остале у Грчкој.
„Нисмо жељеле одмах поново да уђемо у авион. Прво ћемо да се одморимо и опоравимо.“
У недјељу планирају повратак у Баварску.
(Tелеграф)
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