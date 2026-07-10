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Камионџија из Србије убијен у Бугарској

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 21:22

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Камионџија из Србије убијен у Бугарској
Фото: Unsplash

Возач камиона из Новог Пазара, Б.Л., према првим информацијама, убијен је у Бугарској.

Како сазнају српски медији, његово тијело пронађено је поред камиона у Бугарској, а полиција интензивно истражује околности овог трагичног догађаја.

Бугарске надлежне службе воде истрагу о случају, а за сада нема званичних информација.

Према досадашњим сазнањима, тијело возача пронађено је поред теретног возила, након чега је покренута истрага ради утврђивања свих околности смрти.

Више информација о могућем мотиву и резултатима истраге очекује се након званичног саопштења надлежних органа, преноси Курир

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Тагови :

Бугарска

Убијен мушкарац

Полиција

Камионџија из Србије

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