Маја Беровић извадила силиконе: "Имала сам проблем, скупила сам храброст и снагу да то урадим"

Откако се појавила на музичкој сцени, пјевачица Маја Беровић доста је промијенила физички изглед, а сада је открила да је извадила силикон из усана и вратила им природнији изглед.

Говорила је и о каријери, али и о сину и његовом одрастању. Такођер је открила да ли има ритуале пред наступе и концерте.

"Па мислим, већих ритуала од самог спремања нема. Од двосатног спремања, мислим да су то за мене највећи ритуали – стављање маски и тако то",кроз смијех је рекла Маја и признала да ли више воли пјевати у клубовима или на концертима:

"Волим и једно и друго, али наравно да више волим велике концерте, поготово када је отворен простор. То је посебна енергија, али волим и клубове. Кроз све ове године сам с једнаким жаром пјевала и у клубу и на концерту".

"Сметала су ми велика уста"

Маја се дотакла и вађења силикона из усана.

"Потрудила сам се да их вратим на фабричка подешавања. Не знам је ли то тренд, можда јесте, али мени је сметало. Имала сам проблем и из тог естетског разлога сам се одлучила на то. Схватила сам да ми то није лијепо и да је с годинама постало ружно, па сам скупила храброст и снагу да то урадим. Мислим да се враћа природан изглед, што је добро", рекла је Маја и додала да не би ништа мијењала на себи:

"Не бих. Ја сам себи супер. Све што сам жељела, ја сам промијенила", преноси Аваз