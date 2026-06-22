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Ауто смрскан: Објављене фотографије несреће коју је имала Дара из Јасеновца

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:24

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Биљана Чекић
Фото: Инстаграм

Млада глумица Биљана Чекић средином прошле недјеље имала је удес. Како се наводи, изгубила je контролу над аутомобилом и слетела са пута.

Биљана се сада огласила и открила да је и даље у болници. Само је кратко изјавила да је добро, али да тренутно не може да хода због натекнућа карлице.

Удес Биљана Чекић
Удес Биљана Чекић

"У болници сам, добро сам. Нисам у стању да причам. Имам благо натекнуће карлице, не могу да ходам", рекла је Биљана Чекић за "Блиц".

На мрежама и у Вибер групама објављене су фотографије несреће у којој је млада глумица учествовала.

Удес Биљана Чекић
Удес Биљана Чекић

Како се може видјети, њен аутомобил је смрскан, а ограда на мосту је покидана.

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Тагови :

Биљана Чекић

Биљана Чекић несрећа

Дара из Јасеновца

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