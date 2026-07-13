Младић брутално претукао дјевојку, пријети му до пет година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.Т. (24) због премлаћивања своје дјевојке З.Д. коју је давио и изударао шакама нанијевши јој тешке повреде.
Требињцу је на терет стављено наношење тешких тјелесних повреда, за које је запријећена казна од једне до пет година затвора.
У оптужници се наводи да се све одиграло у ноћи између 28. и 29. априла у стану у којем су боравили.
”Након крађе вербалне препирке са својом дјевојком З.Д. оптужени је исту више пута ударио отвореним и затвореним песницама у главу, врат и тијело, те јој рукама стисткао врат”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је дјевојци нанио отоке и подливе на глави и очним капцима. Затим крвне подливе на врату, праћене преломом четвртог и петог вратног пршљена без оштећења кичмене мождине, и подлив трбуха.
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