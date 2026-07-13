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Ухапшен Бањалучанин, осумњичен за крађу накита, новца и телефона из приватне куће

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:35

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Ведран Никодиновић (45), вишеструки преструпник из Бањалуке, ухапшен је због суме да је из приватне куће украо златни накит, новац и мобилне телефоне.

У ПУ Бањалука наводе да је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа.

”Лице је осумњичено да је током ноћи између 7. и 8. јула из породичне куће у Бањалуци украо златни накит, новац и мобилне телефоне. Оперативним радом полицијски службеници су пронашли и одузели украдене предмете”, саопштила је ПУ Бањалука.

Како сазнајемо пронађена су два прстена и два мобилна телефона.

”Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против В.Н. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, наводи се у саопштењу.

Иначе, Ведран Никодиновић је у више наврата хапшен и процесуиран због разних кривичних дјела, махом имовинских деликата, али и због злоупотребе наркотика.

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Тагови :

Крађа

Крађа накита

Бањалука

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