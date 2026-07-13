Ухапшен Бањалучанин, осумњичен за крађу накита, новца и телефона из приватне куће

Аутор:АТВ редакција
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Ведран Никодиновић (45), вишеструки преструпник из Бањалуке, ухапшен је због суме да је из приватне куће украо златни накит, новац и мобилне телефоне.
У ПУ Бањалука наводе да је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа.
”Лице је осумњичено да је током ноћи између 7. и 8. јула из породичне куће у Бањалуци украо златни накит, новац и мобилне телефоне. Оперативним радом полицијски службеници су пронашли и одузели украдене предмете”, саопштила је ПУ Бањалука.
Како сазнајемо пронађена су два прстена и два мобилна телефона.
”Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против В.Н. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, наводи се у саопштењу.
Иначе, Ведран Никодиновић је у више наврата хапшен и процесуиран због разних кривичних дјела, махом имовинских деликата, али и због злоупотребе наркотика.
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