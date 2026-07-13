Акција ”Олимп”: Одузето пет килограма дроге, Суљевићу предложен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Анесу Суљевићу, ухапшеном у акцији ”Олимп” у којој је откривено око пет килограма наркотика и нелегално оружје.
Акцијом је обухваћен и Едвин Имамовић, који је у бјекству, и тужилаштво је затражило да се зањим распише потјерница.
”Притвор је предложен због опасности од понављања кривичног дјела, а Суљевић се сумњичи за неовлаштену производњу и стављање у промет дрогом и недозвољено држање оружја или експлозивних материја. Истовремено, због сумње на почињење ових кривичних дјела предложено је одређивање притвора и расписивање потјернице Едвину Имамовићу који се налази у бјекству”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
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Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин
Додају да је током претреса Суљевићеве имовине пронађено око 4,5 килограма канабиса, око 400 грама кокаина, пет литара амфетаминског уља и око 30 литара метанола, који се заједно с амфетаминским уљем користи у производњи амфетамина.
”Истражиоци ФУП-а пронашли су и ручни ракетни бацач ”Зоља”, четири ручне бомбе, аутоматску пушку, четири оквира и око 400 комада муниције, као и ваге за прецизно вагање, опрему за вакумско паковање, мобилне телефоне и друге предмете који се могу довести у везу с извршењем кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
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