Logo

Акција ”Олимп”: Одузето пет килограма дроге, Суљевићу предложен притвор

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 10:47

Коментари:

0
Марихуана, акција Олимп
Фото: ФУП

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Анесу Суљевићу, ухапшеном у акцији ”Олимп” у којој је откривено око пет килограма наркотика и нелегално оружје.

Акцијом је обухваћен и Едвин Имамовић, који је у бјекству, и тужилаштво је затражило да се зањим распише потјерница.

Опасност од понављања дјела

”Притвор је предложен због опасности од понављања кривичног дјела, а Суљевић се сумњичи за неовлаштену производњу и стављање у промет дрогом и недозвољено држање оружја или експлозивних материја. Истовремено, због сумње на почињење ових кривичних дјела предложено је одређивање притвора и расписивање потјернице Едвину Имамовићу који се налази у бјекству”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Полиција ФБиХ

Хроника

Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

Одузето пет килограма дроге

Додају да је током претреса Суљевићеве имовине пронађено око 4,5 килограма канабиса, око 400 грама кокаина, пет литара амфетаминског уља и око 30 литара метанола, који се заједно с амфетаминским уљем користи у производњи амфетамина.

Акција Олимп
Акција Олимп

”Истражиоци ФУП-а пронашли су и ручни ракетни бацач ”Зоља”, четири ручне бомбе, аутоматску пушку, четири оквира и око 400 комада муниције, као и ваге за прецизно вагање, опрему за вакумско паковање, мобилне телефоне и друге предмете који се могу довести у везу с извршењем кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Олимп

хапшење

трговина дрогом

Предложен притвор

Коментари (0)

Више из рубрике

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

Хроника

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

3 ч

0
Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

Хроника

Велика акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени калашњиков, ракетни бацач, бомбе, кокаин

4 ч

0
Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

Хроника

Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

1 д

2
Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене

Хроника

Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене

1 д

0

  • Најновије

12

51

Песков: "Коалиција вољних" - коалиција ратних хушкача

12

38

Руски стонотенисери моћи ће равноправно да се такмиче од 28. јула

12

34

Ћосић: Циљ акције на Палама спречавање незаконитих активности

12

34

Огласио се Инспекторат поводом најава о могућем расту цијена горива

12

14

Предивни призори са Јадрана, делфин дошао међу купаче и направио шоу са лоптом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима