Новак Ђоковић напредовао на АТП листи

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић напредовао је за једну позицију и тренутно је седми играч на АТП листи. Први је и даље Јаник Синер, док је на другом мјесту Александар Зверев смијенио дуго повријеђеног Карлоса Алкараза.
Након што је у недјељу одбранио титулу вимблдонског шампиона, први рекет свијета Јаник Синер има још убједљивију предност у односу на првог пратиоца на АТП листи.
Италијан је сачувао својих 13.450 поена од 29. јуна, а више му у леђа не гледа Карлос Алкараз, који се већ три мјесеца опоравља од повреде ручног зглоба, већ Нијемац Александар Зверев, од данас поново други играч свијета, што је посљедњи пут био 5. маја прошле године.
Шпанац је као прошлогодишњи финалиста Вимблдона изгубио 1.300 поена и сада их има 8.160, док је Зверев пласманом у финале трећег гренд слема у сезони сабрао свој 8.480. поен.
Канађанин Феликс Оже-Алијасим зарадио је у Лондону 350 поена, али и даље је четврти на АТП листи са укупно 4.740.
Алекс де Минор (4.110) је на петој позицији смијенио Бена Шелтона (3.770), а за једно мјесто је напредовао и најбољи српски тенисер Новак Ђоковић. Сада је седми играч свијета са 3.760 поена, колико их је имао и прије двије недјеље.
Осми је Данил Медведев (3.760), девети Флавио Коболи (3.469), а десети Тејлор Фриц (3.365), који је назадовао за три мјеста јер је послије прошлогодишњег полуфинала сада заустављен у четвртфиналу Вимблдона. То га је коштало 400 поена.
Србија међу најбољих 100 на свијету, уз Новака Ђоковића, има још двојицу представника - Миомира Кецмановића и Хамада Међедовића.
Кецмановић је елиминисан у првом колу Вимблдона и покварио је пласман за девет мјеста. Сада је 59. на свијету са 930 поена.
И Међедовић (844) је у Лондону заустављен на првом кораку, па је са 68. пао на 69. мјесто АТП листе.
Душан Лајовић (378) је напредовао за једну позицију и сада је 152, док је Ласло Ђере са 255 поена 220. на најновијој АТП листи, преноси РТС.
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