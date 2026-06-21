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На колико степени подесити климу у аутомобилу током великих врућина?

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 10:49

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На колико степени подесити климу у аутомобилу током великих врућина?
Фото: Pexel/www.kaboompics.com

Кренуле су љетне температуре које већ прелазе 30 степени Целзијуса. Клима уређај у аутомобилу постаје више од комфора – доприноси сигурнијој и угоднијој вожњи. Међутим, многи возачи праве грешку тако што температуру подешавају на минимум како би што брже расхладили кабину.

Возачи често климатизују возило држећи клима уређај на минимуму. У пракси, то често доноси више штете него користи.

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Стручњаци препоручују да температура у унутрашњости возила буде у распону који се сматра оптималним за већину људи. Такви услови помажу возачу да остане концентрисан, смањују умор и омогућавају угодну вожњу чак и на дужим путовањима.

Једно од најчешће препоручених правила гласи: температура у возилу не би требала бити више од шест степени нижа од вањске температуре. Ако је напољу 34 степена, клима би идеално требала бити подешена на око 28 степени Целзијуса. Иако се то некима може учинити превисоким, организам ће се много лакше прилагодити таквим условима него наглом преласку из врло хладног аутомобила на љетну жегу и обрнуто.

Претјерано хлађење може изазвати неугодне посљедице попут главобоље, укочености мишића врата и рамена, иритације дисајних путева или осјећаја температурног шока при изласку из возила. Посебно су осјетљиве старије особе, дјеца и особе које имају проблема са срцем и крвним притиском.

Осим здравственог аспекта, прениско подешена температура повећава оптерећење клима-система и може утицати на већу потрошњу горива код возила с моторима с унутрашњим сагоријевањем, односно смањити домет код електричних аутомобила., преноси Кликс.

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Прије укључивања климе препоручује се да се возило накратко провјетри, посебно ако је било паркирано на сунцу. Отварањем врата или прозора на пола минуте до минуте из кабине се избацује најтоплији зрак, након чега клима може много ефикасније постићи жељену температуру.

На крају, циљ није претворити аутомобил у фрижидер, већ створити угодно окружење у којем ће возач и путници бити расхлађени, али без непотребног оптерећења организма. Важно је постићи најбољи компромис између удобности, здравља и ефикасности.

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Тагови :

Клима уређај

Аутомобил

клима у аутомобилу

Хлађење

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