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Трик са залеђеном флашом ће спасити биљке током великих врућина: Ево шта требате урадити

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:57

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Мушкарац сади биљке у башти.
Фото: Pexels/Greta Hoffman

Када стигну летњи топлотни таласи, баштовани и љубитељи саксијског цвијећа суочавају се са истим проблемом: земља се толико усијала да вода коју сипате испари прије него што уопште стигне до коријена.

Међутим, један једноставан трик са обичном пластичном флашом и ледом постао је планетарни хит јер буквално „закључава“ хладноћу и влагу тамо гдје је најпотребнија.

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Ова метода се у свијету назива хлађење дубоког коријена, а све што вам је потребно јесте једна празна пластична флаша од 1.5 или 2 литра и обична игла.

Како да направите овај систем за расхлађивање?

Процедура траје свега 5 минута, а ефекат на биљке које “вену” од врућине је тренутан:

Избушите флашу: Узмите празну пластичну флашу и иглом (или шилом) направите 10 до 15 ситних рупица на доњој трећини флаше и на самом дну. Рупице не смију бити велике како вода не би исцурила одједном.

Закопајте је: Поред биљке коју сунце највише пржи (идеалан је парадајз, паприка или крупно саксијско цвијеће на тераси), ископајте рупу и закопајте флашу тако да из земље вири само грлић са чепом.

Шок-корак са ледом: Умјесто да у флашу сипате обичну воду, напуните је коцкама леда до врха, а остатак допуните хладном водом и заврните чеп.

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Зашто је овај трик постао виралан?

Када заливате башту одозго, врела површинска земља дјелује као тигањ – вода се угрије, коријен се практично „скува“, а већина течности испари.

Магија леда под земљом: Када лед ставите у закопану флашу, он се под земљом топи изузетно споро. Кроз ситне рупице, сатима се ослобађа кап по кап ледене воде директно у зону коријена, на дубини од 20 центиметара гдје сунце не допире.

Овај систем не само да константно хидрира биљку без вашег присуства, већ спушта температуру самог коријена за неколико степени. Биљка тако не доживљава топлотни шок, лишће не жути, а плодови не отпадају чак и ако је напољу несносних 40 степени у хладу.

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Флашу само допуните ледом и водом сваког јутра прије него што упече звијезда, и ваша башта ће преживјети сваку љетњу апокалипсу, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Биљке

Вода

заливање баште

Како спасити биљке од великих врућина

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