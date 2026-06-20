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Савјети злата вриједни: Како да поцрните, а да не изгорите

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 12:21

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Сунчање љето
Фото: Pexels

Претјерано сунчање утиче на изглед коже, исушује је и убрзава њено старење. То је довољно добар разлог да знате како правилно да поцрните.

Иако нам је прва асоцијација за сунчање плажа или простор око базена, чињеница је да близина воде није неопходна да бисте добили добар тен, већ је она ту да би вам пружила освјежење. Са друге стране, оно што вам треба је сунце и можете се подједнако добро сунчати на својој тераси, у башти или било којем мјесту под сунцем.

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Не туширајте се прије сунчања

Наша кожа има природна уља која потпомажу процес тамњења. Производи са којима се туширамо често исушују кожу, а она ипак боље прима боју када је добро хидрирана или масна.

Мијeњајте положај

Уколико сте стално окренути лицем према сунцу, нећете равномјерно поцрнити. Савршен тен је равномјерно рапосређен. Мијењајте положај на сваких 15-30 минута.

Заштитите очи

Затворите их, прекријте шеширом или комадићима вате. И наочаре су добра опција, али будите пажљиви да не завршите са смијешном бијелом сјенком на лицу.

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Сунчајте се у води

Лезите на неки плутајући душек и искористите предности рефлектујуће површине воде. Уколико вам је циљ да брзо ухватите боју, ово је права ствар. Ипак, није пожељно да овако проведете цијели дан, ма како близак додир са водом дјеловао освјежавајуће. Лако се поцрни, али и изгори. На исти начин можете искористити моћи рефлектујућих подлога за сунчање.

Изаберите право вријеме за сунчање

Идите постепено, посебно ако имате баш светао тен. Почните са 15 минута на сунцу па с временом повећавајте вријеме за по 5 минута. Уколико планирате да проведете доста времена на сунцу, избјегавајте вријеме између 10 ујутро и 16 часова поподне. Уколико планирате брзинско сунчање, 30 минута у периоду када је сунце најјаче биће доста да подстакне производњу меланина у вашој кожи. Процес тамњења не престаје када се склоните са сунца већ се наставља и онда када се склоните у хлад.

Уколико вам је кожа поцрвенела, склоните се са сунца

То је само знак да сте изгорјели. Иако ће с временом црвенило да замијени таман тен, свако дуже остајање на сунцу само повећава шансе да добијете опекотине.

Тамна боја ваше коже трајаће 2-4 недјеље. Послије 28 дана ћелије коже се потпуно обнављају и ваш тен полако али сигурно блиједи.

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Не преостаје вам ништа друго него да се редовно сунчате. Иако не морате нужно да се пржите на сунцу, потребно је да проводите доста времена напољу током дана. Оно што ће свакако помоћи јесте влажење коже и постепено сунчање.

Уколико изгорите, на кожи ће се створити пликови који ће касније да се љуште. Не само да нећете да добијете равномјерну боју, него ћете напротив изгледати врло шарено и запуштено.

Осунчана кожа је склонија исушивању и љуштењу па је зато веома важно повести рачуна о њеној хидратацији. Редовно наносите неки хидрататни лосион и ваша боја ће трајати дуже.

Иако је таман тен популаран, претјеривање са сунчањем ће врло брзо да доведе до сасвим супротних ефеката, а и до сунчанице. Претјерано сунчање утиче на изглед коже, исушује и убрзава њено старење, преноси Б92.

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