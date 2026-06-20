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Насуо гориво за 130 КМ, па "испарио" са пумпе

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 11:05

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Засад непознати возач насуо је јутрос, у суботу, 20. јуна, 130 КМ горива на бензинској пумпи у Бањалуци, па побјегао.

Све се догодило на западном транзиту, на излазу из Бањалуке.

“Ријеч је о ауту без таблица и о свему је малоприје обавијештена полиција”, рекао је саговорник “Независних новина”.

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Тагови :

Крађа

гориво

Бањалука

бензинска пумпа

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