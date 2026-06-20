Насуо гориво за 130 КМ, па "испарио" са пумпе

Аутор:АТВ редакција
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Засад непознати возач насуо је јутрос, у суботу, 20. јуна, 130 КМ горива на бензинској пумпи у Бањалуци, па побјегао.
Све се догодило на западном транзиту, на излазу из Бањалуке.
“Ријеч је о ауту без таблица и о свему је малоприје обавијештена полиција”, рекао је саговорник “Независних новина”.
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