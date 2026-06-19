Logo

Трагедија у БиХ: Извучено тијело жене из ријеке

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 19:19

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У петак, 19. јуна, у 7:45 сати, у ријеци Фојници на подручју 'Сицилија' шеталишта у Високом, пријављено је да у води плута тијело.

Како је за портал "Радиосарајево.ба" саопштила Лејла Екиновић, портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, полицијски службеници су одмах по пријави изашли на терен, осигурали локацију и извукли тијело из воде.

Policija HR sajt

Регион

Хорор у Хрватској: Родитељи закопавали дјецу у дворишту

"Утврђено је да се ради о женској особи Х. С. (1965. годиште). На мјесто догађаја стигао је и мртвозорник, након чега је обављен увиђај", нагласила је Екиновић.

Према првим информацијама, на тијелу нису уочени трагови насиља, а случај је оквалификован као смрт без елемената кривичног дјела. О свему је упознат и кантонални тужилац.

ilu-novac-evri-280525

Регион

''Зашто ико љетује у Хрватској'': Показао шта је добио за 3 евра у Шпанији и изазвао хаос

Након завршених процедура, тијело је предато породици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

утапање

Фојница

Високо

Коментари (0)

Више из рубрике

Кугла

Хроника

"Видовита Марија“ и саучесник опељешили старицу за 6 милиона

4 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Свађа радника и шефова ескалирала: Инцидент у бх. фирми, реаговала полиција

5 ч

0
Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

Хроника

Због несавјесног рада Дом здравља у Броду оштећен за 40.000 КМ

10 ч

1
Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ

Хроника

Ухапшен због вожње под дејством опојних дрога, за казне дугује скоро 2.000 КМ

12 ч

0

  • Најновије

20

52

Старија од пола вијека, али дјевица: Сада је спремна за просца

20

48

Познато одакле је нови Лото милионер: Није како неки тврде

20

22

Минић из Мркоњић Града: Слободу коју данас живимо дугујемо управо борцима

20

17

Неко је управо постао милионер: Извучен Лото Џокер

20

13

Извучени Лото бројеви: Резултати 49. кола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима