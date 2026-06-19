Трагедија у БиХ: Извучено тијело жене из ријеке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У петак, 19. јуна, у 7:45 сати, у ријеци Фојници на подручју 'Сицилија' шеталишта у Високом, пријављено је да у води плута тијело.
Како је за портал "Радиосарајево.ба" саопштила Лејла Екиновић, портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, полицијски службеници су одмах по пријави изашли на терен, осигурали локацију и извукли тијело из воде.
Регион
Хорор у Хрватској: Родитељи закопавали дјецу у дворишту
"Утврђено је да се ради о женској особи Х. С. (1965. годиште). На мјесто догађаја стигао је и мртвозорник, након чега је обављен увиђај", нагласила је Екиновић.
Према првим информацијама, на тијелу нису уочени трагови насиља, а случај је оквалификован као смрт без елемената кривичног дјела. О свему је упознат и кантонални тужилац.
Регион
''Зашто ико љетује у Хрватској'': Показао шта је добио за 3 евра у Шпанији и изазвао хаос
Након завршених процедура, тијело је предато породици.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
10 ч1
Хроника
12 ч0
Најновије
20
52
20
48
20
22
20
17
20
13
Тренутно на програму