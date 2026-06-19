''Зашто ико љетује у Хрватској'': Показао шта је добио за 3 евра у Шпанији и изазвао хаос

Аутор:АТВ редакција
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Цијене су један од кључних фактора при одабиру љетовања, а поређење Хрватске с другим дестинацијама постале су неизоставан дио сваке туристичке сезоне.
Ових дана је расправу на друштвеним мрежама подстакла фотографија из шпанског Аликантеа, гдје је један туриста за само три евра добио кафу и сендвич са шунком.
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На Редиту је један корисник објавио фотографију уз коментар: "Пријатељ је на одмору у Аликантеу и стално нам шаље овакве фотографије".
Објава је брзо постала вирална, али расправа није кренула само у смјеру критиковања хрватских цијена, као што је то често случај.
Међу првим коментарима нашао се и један ироничан: "Опет иста прича, свугдје је боље него код нас".
Убрзо су се појавила различита мишљења - од оних који бране хрватски туризам до оних који сматрају да је љетовање на Јадрану постало прескупо. Посебну пажњу привукла је шала на рачун Дубровника.
"За три евра у Дубровнику можда добијете пола чаше воде", нашалио се један коментатор.
Неки су се корисници питали зашто би неко уопште бирао Хрватску ако је другдје могуће љетовати јефтиније.
"Реците ми зашто би неко љетовао у Хрватској ако нема породични апартман. Прилично тужно", написао је један корисник.
Što možeš dobit za 3 eura u Alicante-u ljeta gospodnjeg 2026
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Други му је одговорио како већ двије године љетује на хрватским острвима.
"Разлози су једноставни: једна од најљепших обала у Европи, Јадранско море и могућност да дођем аутомобилом. Почетком септембра платио сам десет дана ол инклузив одмора за трочлану породицу око 1.600 евра, што ми се чини сасвим прихватљивим", написао је.
Према његову мишљењу, највећи проблем на острвима није смјештај, него ограничен број повољнијих мјеста за јело изван хотела.
"Ако немате укључене оброке, често сте осуђени на ресторане. Понуда брзе хране и јефтинијих опција није велика. Разумијем критике због цијена, али Хрватска нуди историјске градове, сликовите луке, лијепе плаже и борове тик уз море. То не можете пронаћи баш свуда".
Поједини коментатори сматрају да се у расправама о хрватским цијенама често претјерује.
"Још увијек се може пронаћи апартман за двије одрасле особе и дијете за 40 или 50 евра по ноћи, неколико минута од мора. Кафа је око два евра, а плаже су бесплатне. Многи само понављају оно што су прочитали у медијима, а да заправо нису истражили понуду", написао је један корисник.
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У расправу се укључио и Хрват који живи у Канади те тврди да је пропутовао велик дио свијета.
"Хрватска одавно више није мала туристичка дестинација. Данас је међу најважнијим туристичким земљама у Европи. У неким стварима и даље је испред Шпаније. По мом искуству, услуга је често боља, а енглески језик пуно је раширенији него у многим дијеловима Шпаније", рекао је он.
Да поређење није једноставно, показује и искуство једног корисника који се недавно вратио из Аликантеа.
"Прије неколико седмица били смо у Аликантеу. Повратна карта из Загреба Рајанаиром, с преданим пртљагом, коштала нас је око 100 евра. Град је угодан за шетњу, а јавни превоз одлично функционише", рекао је.
Према његовим ријечима, ноћење у хотелу с четири звјездице и богатим доручком коштало је 120 евра.
"У једном тапас бару за плату пршута, сирева, кобасица, хљеб, помфрит и сангрију платили смо 30 евра. Код нас би то вјероватно било осјетно скупље", додао је он.
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Написао је како су се цијене пића у центру града кретале између 4,5 и 9 евра, у зависности од локације, те да су плаже врло уређене.
Као највећи недостатак издвојио је језик.
"Енглески говоре прилично лоше. Ако знате неколико основних ријечи на шпанском, све ће вам бити пуно лакше", закључио је, преноси "Индекс".
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