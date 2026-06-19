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Страшна трагедија на Јадрану: Утопиле се двије дјевојчице

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 16:50

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Страшна трагедија на Јадрану: Утопиле се двије дјевојчице
Фото: Printscreen/Youtube/ Morski TV

Велика трагедија се десила на плажи Тале, поред мјеста Леже у Албанији, гдје су двије малољетне дјевојчице изгубиле живот након што су се удавиле у мору.

Према прелиминарним информацијама, жртве, старости 11 и 13 година, налазиле су се у дијелу плаже без надзора, без присуства обезбјеђења или спасилаца.

Сумња се да су ушле у воду и да нису могле да изађу.

Њихова тијела су извучена из мора и послата су у мртвачницу Регионалне болнице Лежа на даље поступање.

У међувремену, полиција је стигла на лице мјеста како би се у потпуности разјаснили узроци и околности овог трагичног догађаја, преноси "Индекс онлајн".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

утапање

Јадранско море

Албанија

трагедија

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