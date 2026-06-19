Страшна трагедија на Јадрану: Утопиле се двије дјевојчице

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија се десила на плажи Тале, поред мјеста Леже у Албанији, гдје су двије малољетне дјевојчице изгубиле живот након што су се удавиле у мору.
Према прелиминарним информацијама, жртве, старости 11 и 13 година, налазиле су се у дијелу плаже без надзора, без присуства обезбјеђења или спасилаца.
Сумња се да су ушле у воду и да нису могле да изађу.
Њихова тијела су извучена из мора и послата су у мртвачницу Регионалне болнице Лежа на даље поступање.
У међувремену, полиција је стигла на лице мјеста како би се у потпуности разјаснили узроци и околности овог трагичног догађаја, преноси "Индекс онлајн".
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