Потврђена оптужница за подметање пожара у згради ''Вјесника''

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Ванпретресно вијеће Општинског кривичног суда у Загребу потврдило је оптужницу против двојице 18-годишњака, који се терете за подметање пожара у згради „Вјесника“ средином новембра прошле године, изјавио је данас адвокат Петар Барбир.
Оптужница против двојице младића подигнута је у фебруару ове године, а потврђеном оптужницом младићи се терете да су заједно, и по претходном договору, зграду Вјесника запалили 17. новембра прошле године, преноси Хина.
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Према оптужници, младићи су пожар изазвали тако што су запалили картонску кутију и папир у њој, што је изазвало убрзано ширење ватре која је захватила више спратова зграде „Вјесника“, навело је тужилаштво.
Двојица 18-годишњака пуштени су крајем децембра из истражног затвора у кућни притвор, уз обавезу ношења електронске наногице.
Полиција је након пожара саопштила да су младићи 17. новембра око 21.50 сати прескочили ограду небодера на Славонској авенији и ушли у зграду „Вјесника“, гдеj су на 15. спрату изазвали пожар, као и да је са њима било и троје малољетника.
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Према писању хрватских медија, малољетници који су се налазили у „Вјесниковој „згради одмах прије, или након подметања пожара, имају статус свједока.
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