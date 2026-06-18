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Потврђена оптужница за подметање пожара у згради ''Вјесника''

18.06.2026 16:59

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Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Ванпретресно вијеће Општинског кривичног суда у Загребу потврдило је оптужницу против двојице 18-годишњака, који се терете за подметање пожара у згради „Вјесника“ средином новембра прошле године, изјавио је данас адвокат Петар Барбир.

Оптужница против двојице младића подигнута је у фебруару ове године, а потврђеном оптужницом младићи се терете да су заједно, и по претходном договору, зграду Вјесника запалили 17. новембра прошле године, преноси Хина.

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Према оптужници, младићи су пожар изазвали тако што су запалили картонску кутију и папир у њој, што је изазвало убрзано ширење ватре која је захватила више спратова зграде „Вјесника“, навело је тужилаштво.

Двојица 18-годишњака пуштени су крајем децембра из истражног затвора у кућни притвор, уз обавезу ношења електронске наногице.

Полиција је након пожара саопштила да су младићи 17. новембра око 21.50 сати прескочили ограду небодера на Славонској авенији и ушли у зграду „Вјесника“, гдеj су на 15. спрату изазвали пожар, као и да је са њима било и троје малољетника.

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Према писању хрватских медија, малољетници који су се налазили у „Вјесниковој „згради одмах прије, или након подметања пожара, имају статус свједока.

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Тагови :

Загреб

Хрватска

Оптужница

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