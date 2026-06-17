Мирјана Пајковић на жестоком удару: Демолиран јој ауто

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мирјани Пајковић, бившој функционерки Министарства људских и мањинских права у Црној Гори, која је постала позната када су испливали њени експлицитни снимци, ноћас је демолиран аутомобил.
Пајковићева се огласила на друштвеним мрежама и објавила видео-снимак уз поруку: “Шта вам радим? Зашто ми не дате да живим?“.
Градови и општине
Ко је изазвао тучу у Дому младих?
Она је раније обављала функцију генералне директора Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода.
Са те позиције је крајем јануара поднијела оставку, након афере у вези са експлицитним снимцима, а Влада ју је званично разрешила 19. марта.
Ипак, наставила је да ради у истом Министарству након што је 10. априла распоређена на мјесто самосталне савјетнице у оквиру Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода.
Друштво
Афричка куга свиња "мирује": Апел за прописно одлагање угинулих животиња
Од како су испливали њени експлицитни снимци, на којима је и Никола Дрецун, припадник "кавачког клана", не престаје да изазива пажњу јавности, а недавно је најавила и кандидатуру за предсједника Црне Горе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
22
00
21
52
21
51
21
50
21
41
Тренутно на програму