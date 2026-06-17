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Мирјана Пајковић на жестоком удару: Демолиран јој ауто

Аутор:

АТВ
17.06.2026 20:19

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Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Мирјани Пајковић, бившој функционерки Министарства људских и мањинских права у Црној Гори, која је постала позната када су испливали њени експлицитни снимци, ноћас је демолиран аутомобил.

Пајковићева се огласила на друштвеним мрежама и објавила видео-снимак уз поруку: “Шта вам радим? Зашто ми не дате да живим?“.

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Она је раније обављала функцију генералне директора Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода.

Са те позиције је крајем јануара поднијела оставку, након афере у вези са експлицитним снимцима, а Влада ју је званично разрешила 19. марта.

Ипак, наставила је да ради у истом Министарству након што је 10. априла распоређена на мјесто самосталне савјетнице у оквиру Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода.

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Од како су испливали њени експлицитни снимци, на којима је и Никола Дрецун, припадник "кавачког клана", не престаје да изазива пажњу јавности, а недавно је најавила и кандидатуру за предсједника Црне Горе.

(Курир)

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Демолиран ауто Мирјане Пајковић

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