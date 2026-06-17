Планирате на море у Хрватску? Ово би требали знати

Аутор:АТВ
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Хрватска је у новом извештају Европске агенције за животну средину (ЕЕА) у укупном поретку по чистоћи плажа завршила на 12. мјесту. По чистоћи морских сврстана је на 14. место, док је по копненим претпоследња, односно 22.
Дуги низ година била је у самом врху, на 3. месту, а у последњем извештају била је 5.
ЕЕА и Европска комисија сваке године објављују извештај о квалитету вода за купање у Европи. Најновији извештај, објављен 16. јуна 2026, односи се на сезону 2025. и темељи се на подацима које су пријавиле државе чланице ЕУ те Албанија и Швајцарска са 22.289 купалишта.
Квалитет воде не мјери се тако да неко погледа море, ријеку или језеро и каже: „Ово изгледа чисто.” Вода се узоркује пре и током сезоне купања, а затим се у лабораторији траже две групе бактерија: Ешерихија коли и цревни ентерококи.
Оне саме по себи не морају увијек бити највећи проблем, али су најбољи индикатор да је вода можда загађена фекалијама, на примјер из канализације, септичких јама, сточног ђубрива или површинског отицања након великих киша. Зато се називају индикаторске бактерије. Оне су као димни аларм. Аларм не значи да постоји пожар, али упозорава да би могао постојати.
Према европским правилима Директиве о води за купање, вода се разврстава у четири категорије: изврсна, добра, задовољавајућа и незадовољавајућа.
Важно је нагласити да оцјена није резултат само једног узорковања. Класификација се темељи на подацима из актуелне сезоне и три претходне, у овом случају из периода од 2022. до 2025. То даје стабилнију слику, јер једно кратко загађење након пљуска не би смјело потпуно да преокрене оцјену неке плаже.
Према подацима за сезону 2025, у Хрватској је 896 од 1039 пријављених купалишта добило највишу оцјену, „изврсно”. То је 86,2% свих пријављених локација. Ранијих година редовно је имала преко 95%.
Било је очекивано да ће пасти јер је такав био тренд посљедњих година, прије свега због масовног туризма, укључујући и огроман наутички. Наиме, удио Хрватске у свјетском наутичком туризму процјењује се на око 40%. Нико није очекивао толики пад.
Др сц. Славен Јозић, виши научни сарадник са Института за океанографију и рибарство, тумачи да је проблем у начину на који се обрађују подаци налаза узорковања и рачунају статистике. "Велик дио овог пада може се приписати чињеници да чак 113 хрватских купалишта још није класификовано, углавном зато што за њих не постоји довољно дуг низ узорковања. У ранијим извјештајима тек је неколико плажа било некласификовано", каже Јозић.
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„Ако се гледају само купалишта која су заиста класификована, односно узоркована свих година које се рачунају, Хрватска и даље стоји врло високо. Од 926 класификованих локација, 896 их је изврсног квалитета, што је око 96,8%. Наиме, када се рачуна проценат плажа са изврсним квалитетом воде, он се не израчунава у односу на број оних плажа које редовно прате и пријављују резултате узорковања, већ у односу на укупан број пријављених плажа. 113 плажа које нису класификоване стога квари статистику”, тумачи Јозић.
Намеће се питање зашто се плаже пријављују, а узорковање за њих се не води систематски и редовно? Јозић тумачи да постоји читав низ плажа на којима се узорковање ради тек повремено.
„То су нове плаже које се уводе у мониторинг, а на којима се не спроводе редовна узорковања. Узорковање се плаћа па ће инвеститори понекад финансирати узорковање, а понекад неће. Те плаже вјероватно су све изврсног квалитета. Но, ако не постоји систематско праћење, ЕЕА их неће класификовати међу плаже са изврсним квалитетом, а оне ће ипак ући у коначан збир.
За купаче је најважнија једноставна порука, а та је да се хрватске воде и даље могу сврстати међу најбоље у Европи, иза Кипра, Грчке, Бугарске и Аустрије”, поручује Јозић.
Дио проблема је и квалитет воде на копненим плажама јер се и оне рачунају у укупну статистику. На нивоу ЕУ генерално, оне су загађеније од морских.
Јозић каже да је ту у игри више фактора.
"У ЕУ је 2025. године 88% морских плажа било изврсног квалитета, док је код копнених тај удио био 78%. Прате се плаже на вјештачким језерима, на природним и на ријекама. Ријеке су посебан проблем: само 47% од око 1200 службених ријечних купалишта у Европи имало је изврсан квалитет. Разлог је у томе што је море велико, слано и динамично.
Загађење се у њему често брже разриједи, а сунчево зрачење и сланост могу смањивати преживљавање микроорганизама који се узоркују. Ријеке и мала језера много су рањивији системи. Ако након олује канализација или оборинске воде уђу у малу ријеку, купачи то могу осјетити већ исти дан. Код ријека се све што се догоди узводно може врло брзо појавити низводно", каже Јозић.
ЕЕА посебно упозорава да су мале ријеке, рибњаци и језера са малим протоком осјетљивији на краткотрајна загађења повезана са јаком кишом или сушом, нарочито љети.
То је важно и за Хрватску, јер су хрватске копнене воде за купање знатно слабије од обалних. У 2025. Хрватска је имала 42 пријављене копнене локације, од којих су 23 биле изврсне, 11 добрих, три задовољавајуће, три незадовољавајуће и двије некласификоване.
Јозић каже да Хрватска нема много класификованих копнених плажа.
"Имамо Јарун, нешто око Вараждина, Славонског Брода и Осијека, укупно 42 плаже. Оне су знатно лошијег квалитета од морских па такође кваре наш укупан пласман. На срећу, не превише јер је њихов удио мали. Неке земље имају много више копнених плажа, а мање морских и обратно, па то може објаснити како то да смо по копненим плажама 22, по морским 14, а укупно ипак бољи – 12", тумачи Јозић.
На нивоу ЕУ, 85% купалишта у 2025. добило је оцјену изврсно, 96% задовољило је барем минималне стандарде, а само 1,5% локација оцијењено је као незадовољавајуће.
ЕЕА наглашава да је квалитет вода за купање у Европи посљедњих деценија знатно порастао понајприје зато што се мање непречишћених и дјелимично пречишћених отпадних вода испушта у природу.
Jessika Roswall, европска повјереница за животну средину, водну отпорност и конкурентну циркуларну економију, у саопштењу Европске комисије и ЕЕА рекла је да „европски резултати о водама за купање још једном показују вриједност европског еколошког законодавства и деценија улагања у пречишћавање отпадних вода и управљање водама”.
Хрватска систематски прати квалитет мора за купање од 1989, а у неким регијама испитивања су почела још 1986. године. У извјештају се наводи да је програм током година усклађиван са европским правилима, смјерницама Медитеранског акционог плана и смјерницама WHO-a.
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Треба истаћи да европска директива купаче првенствено штити од микробиолошког ризика, дакле од бактерија које упућују на фекално загађење. Она не даје потпуну слику хемијског загађења, на примјер пестицида, фармацеутика, нутријената, ПФАС једињења или микропластике. Ти се проблеми прате другим европским правилима, посебно тзв. Оквирном директивом о водама.
Другим ријечима, "изврсна вода за купање" значи да је вода према прописаним микробиолошким критеријумима безбједна за купање. Не значи да је цио екосистем савршен или да у њему нема других притисака, преноси Индекс.
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