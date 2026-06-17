Хорор у Куманову: Дјеца се "надувала" љепком, пронађени на улици без свијести

Аутор:АТВ
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Права драма потресла је Сјеверну Македонију када је троје малољетне дјеце, петнаестогодишња дјевојчица и њена два брата од 12 и 9 година, пронађено без свијести у Улици професора Мијалковића у Куманову, саопштила је Државна полиција Куманова.
Према извјештају, случај је регистрован јуче око 10.40 часова, а према почетним информацијама, дјеца су се највјероватније отровала удисањем љепка. Одмах су пребачена у Општу болницу у Куманову, гдје им је пружена медицинска помоћ.
Полиција саопштава да се предузимају мјере ради потпуног расвјетљавања случаја, преноси Телеграф.
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