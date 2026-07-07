САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе покренуле су серију ваздушних удара на Иран, саопштила је Америчка централна команда (CENTCOM), наводећи да је ријеч о одговору на иранске нападе на три трговачка брода која су пловила кроз Хормушки мореуз.
Из CENTCOM-а су у објави на друштвеној мрежи Икс поручили да су америчке снаге започеле „серију снажних удара“ с циљем да Ирану наметну „високу цијену“ због, како наводе, напада на комерцијалне бродове с цивилним посадама у међународним водама.
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„Америчке снаге Централне команде започеле су извођење серије снажних удара против Ирана како би наметнуле високу цијену због циљања и напада на комерцијалне бродове с недужним цивилним посадама у међународном пловном путу. Амерички удари представљају одговор на иранске нападе на три трговачка брода која су пролазила кроз Хормушки мореуз. Иранска агресија била је ничим изазвана, опасна и представља јасно кршење примирја“, саопштио је CENTCOM.
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
Подсјетимо, три танкера погођена су у уторак пројектилима и дроном током пловидбе кроз Хормушки мореуз, што представља најозбиљнији напад на трговачке бродове у овом подручју у посљедњих неколико мјесеци. Један танкер за превоз течног природног гаса захватио је пожар након поготка у просторију с мотором, док су друга два брода претрпјела мања оштећења без пријављених повријеђених.
Иран није званично преузео одговорност за нападе, иако су ирански државни медији, позивајући се на неименоване изворе, тврдили да је мета био танкер који је превозио природни гас из Катара. Доха је напад оцијенила неприхватљивим и оптужила Техеран за озбиљно кршење међународног права.
Напади су додатно повећали напетости око безбједности пловидбе кроз Хормушки мореуз, једним од најважнијих свјетских поморских праваца којим у уобичајеним околностима пролази приближно петина глобалне трговине нафтом и природним гасом. Међународна поморска организација саопштила је да је ријеч о највећем броју напада на трговачке бродове у једном дану од краја априла.
Истовремено, Вашингтон је повукао привремену дозволу за продају иранске нафте, која је била дио ранијег привременог договора с Техераном, док Иран наставља инсистирати да танкери кроз мореуз користе искључиво руте које одобравају његове власти. Америчка морнарица и међународни партнери, с друге стране, поручују да међународни пловни коридор остаје отворен.
Преговори између САД-а и Ирана о трајном окончању сукоба, ограничавању иранског нуклеарног програма и поновном успостављању сигурног пролаза кроз Хормушки мореуз тренутно су обустављени због сахране врховног иранског вође ајатолаха Алија Хамнеија, који је убијен на почетку рата. Током његове сахране у Ирану одржани су масовни скупови на којима су упућене поруке против Сједињених Америчких Држава и предсједника Доналда Трампа.
(Кликс)
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