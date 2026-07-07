Поново се заоштрава ситуација: Нападнути бродови у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда испалила је у понедјељак навече најмање двије ракете на трговачке бродове који су пловили кроз Ормуски мореуз, објавио је Аксиос позивајући се на двојицу америчких званичника.
Напади су довели у питање меморандум о разумијевању потписан прије мање од три седмице, према којем се Иран обавезао да ће обуставити све нападе у овом стратешки важном поморском пролазу.
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До новог инцидента дошло је непосредно након истека седмодневног споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана о прекиду напада у Ормуском мореузу. Према информацијама које преноси Аксиос, Сједињене Америчке Државе вјероватно ће одговорити војним ударима на иранске циљеве.
Британска Канцеларија за поморске трговачке операције (УКМТО) саоштила је да је током ноћи примила пријаву са једног танкера који је пловио према југу у близини Омана, уз обалу Ормуског мореуза. Посада је навела да је брод погођен за сада неидентификованим пројектилом, након чега је избио пожар.
Један амерички званичник потврдио је да је и други комерцијални брод погођен иранским пројектилом. Оба пловила претрпјела су велика оштећења, али према његовим ријечима није било погинулих ни повријеђених.
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Напад долази након неуспјелих дипломатских покушаја смањења напетости. Прошле седмице у Дохи, главном граду Катара, одржана је нова рунда индиректних разговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана, али без значајнијег помака када је ријеч о безбједности пловидбе кроз Ормуски мореуз.
Ормуски мореуз представља једну од најважнијих свјетских поморских рута. У мирнодопским условима кроз њега пролази приближно петина укупне свјетске трговине нафтом и природним гасом.
Иранска државна телевизија објавила је да је танкер који је превозио укапљени природни гас нападнут након што је игнорисао упозорења иранских власти. Ипак, Техеран није директно преузео одговорност за напад.
Иран је раније више пута поручивао да је за пловидбу сигурна само рута коју одобре његове власти. Истовремено, иранске снаге доводе се у везу с нападима на бродове који користе алтернативне правце ближе обали Омана.
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