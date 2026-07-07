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Хорор у Кини: Одрон затрпао најмање 33 особе

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 08:15

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Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Најмање 33 особе затрпане су у одрону у насељу у кинеској провинцији Гансу, али је 17 њих спасено, преноси Синхуа.

Више људи и даље се води као нестало. У току су опсежне операције потраге и спасавања.

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Тагови :

Кина

одрон

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