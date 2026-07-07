Хорор у Кини: Одрон затрпао најмање 33 особе

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 33 особе затрпане су у одрону у насељу у кинеској провинцији Гансу, али је 17 њих спасено, преноси Синхуа.
Више људи и даље се води као нестало. У току су опсежне операције потраге и спасавања.
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Несрећа се догодила у селу недалеко од града Лонгнана, нешто прије 7 часова ујутру по локалном времену.
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