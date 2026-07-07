Ово је темпирана бомба на нашем тијелу: Због љета опасност још већа

Аутор:АТВ редакција
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Љето и високе температуре не доносе само ризик од сунчанице. За кратко вријеме ова појава може да доведе живот у опасност.
Док се масовно излажемо сунцу у жељи да поцрнимо, нисмо ни свјесни да нас вреба опасност која пријети нашем највећем органу - кожи, због чега је докторка Хитне помоћи Данијела Јевтић издала хитно упозорење.
Према њеним ријечима, током љета, малигни меланом спада у ред малигнитета који има највећи малигни потенцијал, значи за јако кратко вријеме он може да угрози живот.
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Младеже на нашем тијелу можемо јасно да пратимо и препознамо потенцијални ризик на основу њихове динамике. Па тако, како додаје доктора Јевтић, постоје А, Б, Ц, Д, Е категорије код младежа.
Категорија А, значи практично асиметрију, тада видите да младеж више нема исте карактеристике.
"Б је бордер, његова ивица постаје неравна, изражена. Ц, цолор, значи његова боја се мијења, и чак може може да буде црвенкасто, црно, свијетло, значи више присутних боја, просто једна мозаик конфигурација. Д, дијаметар, значи преко 6 милиметара како расте и Е, еволуција, односно елевација, значи видите динамику промјена", објаснила је др Јевтић и открила које све симптоме пацијент осјећа.
Елевација, према њеним ријечима је као "синдром ружног пачета", на једном младежу расте још један.
"Већу пажњу заслужују људи који су свијетле пути и свијетлих очију, људи који имају преко 50 младежа, обично са годинама је већа опасност и обично мушкарци имају предилекционо мјесто, значи мјесто гдје се често јавља на леђима", упозорила је др Јевтић за РЗС.
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Због тога, веома је важно да неко од чланова породице погледа, осмотри леђа, док су код жена ризична мјеста - ноге, доњи екстремитети.
"Субјективни знаци су крварење, црвенило, свраб и то човјека изиритира. Видите промјену у смислу црвенила око младежа које може да се шири, он може да се љуспа и да се урушава", објашњава.
Додаје за крај да је дермоскопија код дерматолога најсигурнији начин прегледа.
"Просто треба да отклонимо ту темпирану бомбу, и да се не излажемо сунцу, да штитимо површином, јер кожа памти, значи да се заштитимо и од соларијума и од ултраљубичастог зрачења сунца", савјетује.
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