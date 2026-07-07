Преврнуо се путнички аутобус, повријеђена 41 особа: Несрећа у Турској

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 41 особа повријеђена је у Турској када се преврнуо путнички аутобус на ауто-путу Каман-Анкара код Кирикалеа.
Несрећа се догодила када је возач изгубио контролу на возилом, након чега се аутобус преврнуо, преноси Анадолија.
Три особе теже су повријеђене. Повређени су возилом хитне помоћи превезени у градске болнице.
На лицу мјеста налазе се екипа Управе за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама, ватрогасна служба, здравствена служба, жандармерија и полиција.
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Гувернер Кирикалеа Хусеин Енгин Сарибрахим рекао је да је повријеђено 38 путника, два возача и један помоћник.
"Тло је постало клизаво због првог јутарњег мраза. Несрећу је изазвао клизав пут. Још једном видимо да сви путници у нашим аутобусима морају да вежу појасеве", рекао је Сарибрахим.
Како је навео, возач аутобуса је приведен.
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