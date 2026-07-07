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Не купујте држаче: Бесплатан трик који спречава падање фолије у ауту

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 09:19

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Аутомобил
Фото: pexels/Oktay Köseoğlu

Током врелих љетних дана готово сваки возач користи заштиту за вјетробранско стакло како би смањио паклено загријавање унутрашњости аутомобила на сунцу.

Међутим, многима је добро познат фрустрирајући проблем када се ова заштита, након затварања врата или због неравнина на арматури, једноставно сруши и потпуно изгуби своју функцију.

Ипак, рјешење за ову свакодневну муку је изненађујуће једноставно, потпуно је бесплатно и не захтијева куповину никаквих додатних држача или вакуумских кукица.

Цјелокупан поступак фиксирања сјенила траје свега неколико секунди, а трик се посљедњих дана масовно проширио друштвеним мрежама управо зато што користи ствари које већ имате при руци у кабини возила:

Довољно је на сам крај арматурне плоче поставити два мала предмета која већина возача већ има у аутомобилу.

Као одличан ослонац могу послужити обични ауто-освјеживач ваздуха, смотана крпа од микрофибера или било који други мањи предмет.

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Затим се сјенило једноставно наслони на њих и додатно учврсти спуштањем фабричких заштита за сунце изнад главе возача и сувозача.

На овај начин, заштитна фолија остаје чврсто на свом мјесту чак и када снажно залупите врата или када кроз отворен прозор дува јачи вјетар.

Осим што вас спашава нервирања због сталног падања фолије, правилно постављен штит доноси огромне предности за ваш аутомобил током врућина. Он помаже да се температура у самој кабини задржи неколико степени нижом, што директно олакшава рад клима-уређаја и смањује потрошњу горива након уласка у аутомобил.

Такође, на овај начин ефикасно штитите волан, комплетну пластичну арматуру и пресвлаке сједишта од пуцања и избљеђивања услед штетног дејства УВ зрачења, преноси Јутарњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутомобил

Ауто-мото

Сунце

Вјетробранско стакло

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