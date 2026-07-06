Опасна звијер: Вратио се легендарни Стојадин

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Љубитељи аутомобила на Балкану често воле да се присјете старих домаћих модела уз које су одрастале генерације.
Сигурно се сећате приче о моделу Застава 5700, за који су многи у региону помислили да је стварни, тајни пројекат из Крагујевца, иако се заправо радило о визији словеначког дизајнера Андреја Троха.
Исти аутор сада је поново привукао велику пажњу пројектом који је назвао Застава 102 е, а ријеч је о модерном електричном наследнику легендарне Заставе 101, односно популарног "Кеца".
Фотографије овог концепта изгледају врло реалистично, као да је у питању модел који је спреман за серијску производњу. Троха је узео препознатљиве линије некадашњег "Стојадина" и успјешно их прилагодио данашњим трендовима, тачније форми компактног градског кросовера на струју.
Дизајн модела Застава 102 е спаја упечатљиве детаље из осамдесетих година са модерним решењима у ауто-индустрији.
На предњој маски налази се црна решетка са великим наранџастим натписом ЗАСТАВА. Округли ЛЕД фарови са свјетлосним прстеном директно подсјећају на прве серије крагујевачког “Кеца”, док робусни браник и усисници дају возилу стабилнији и снажнији став.
Када се аутомобил погледа са стране, одмах се уочава задњи дио и коси рез гепека, што је био главни заштитни знак оригиналне Заставе 101. На крову се налазе интегрисане шине са моћним ЛЕД рефлекторима за ноћну вожњу, док задњи дио красе футуристичке свјетлосне групе у облику стрелица, дискретан црни спојлер и дифузор са атрактивним наранџастим кукама за вучу.
Цијелу причу заокружују масивне фелне са наранџастим детаљима које се савршено уклапају са металик бакарном бојом каросерије. Такође, висина аутомобила од тла је значајно подигнута у односу на оригинал што и није било толико тешко.
БиХ
Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ
Слово "е" у називу јасно указује на то да је дизајнер замислио овај модел као потпуно електрични аутомобил. Иако је ријеч о тродимензионалним рендерима и визији једног умјетника, слике су одмах покренуле дискусије на интернет форумима, а главно питање које се поставља јесте: да ли бисте возили модерног "Кеца" на струју? На европском и регионалном тржишту тренутно недостаје приступачних, а дизајнерски упечатљивих електричних аутомобила. Када би се појавио инвеститор спреман да оживи овакав концепт у крагујевачким погонима, Застава 102 е би вјероватно била озбиљан конкурент моделима попут Дачије Спринг и привукла би огроман број купаца у региону.
Извор: Sportal.blic.rs
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
08
42
08
38
08
37
08
32
08
25
Тренутно на програму