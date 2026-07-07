Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

Аутор:АТВ редакција
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Капитен бањалучког Борца Синиша Саничанин након ремија са Левским каже да су показали да могу да играју против тима из Софије и да са позитивним резултатом иду у Бугарску гдје се надају добром исходу.
"У игри смо и даље, имамо позитиван резултат. Показали смо да можемо да играмо, поштујемо противника. Као што смо најављивали, била је права европска, тврда утакмица. Мислим да су навијачи имали шта да виде. Идемо са позитивним резултатом у Софију и надамо се позитивном исходу", каже Саничанин.
Сматра да је неријешен резултат реалан и позива навијаче Борца да у што већем броју дођу у Софију.
"Прво полувријеме је припало нама, добро смо изгледали. Друго је припало њима. На моменте смо имали неке шансе које нисмо искористили, они су искористили своју. На крају 1:1, ипак мислим да је реалан резултат. Показали смо да можемо да играмо", рекао је Саничанин.
Лука Јуричић: Вјерујем у пролаз
Стријелац јединог гола на мечу за Борац Лука Јуричић каже да су играли меч против доброг и тактички припремљеног противника.
"Знали смо да нас то чека, били смо припремљени за то и у првом полувремену смо веома добро одговорили свим захтјевима. Међутим, у другом полувремену смо се несвјесно се повукли и допустили смо да примимо тај несрећни погодак", каже Јуричић.
За атмосферу меча у Бањалуци каже да је била фантастична због чега се захваљује навијачима, а за реванш меч који се игра за седам дана каже да вјерује у пролазак и побједу Борца.
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