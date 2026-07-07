Logo

Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 23:10

Коментари:

0
Капитен Борца Синиша Саничанин даје изјаву медијима након ремија против Левског из Софије, 7. јула 2026. године.
Фото: ATV

Капитен бањалучког Борца Синиша Саничанин након ремија са Левским каже да су показали да могу да играју против тима из Софије и да са позитивним резултатом иду у Бугарску гдје се надају добром исходу.

"У игри смо и даље, имамо позитиван резултат. Показали смо да можемо да играмо, поштујемо противника. Као што смо најављивали, била је права европска, тврда утакмица. Мислим да су навијачи имали шта да виде. Идемо са позитивним резултатом у Софију и надамо се позитивном исходу", каже Саничанин.

Сматра да је неријешен резултат реалан и позива навијаче Борца да у што већем броју дођу у Софију.

"Прво полувријеме је припало нама, добро смо изгледали. Друго је припало њима. На моменте смо имали неке шансе које нисмо искористили, они су искористили своју. На крају 1:1, ипак мислим да је реалан резултат. Показали смо да можемо да играмо", рекао је Саничанин.

Лука Јуричић: Вјерујем у пролаз

Стријелац јединог гола на мечу за Борац Лука Јуричић каже да су играли меч против доброг и тактички припремљеног противника.

Лука Јуричић
Лука Јуричић

"Знали смо да нас то чека, били смо припремљени за то и у првом полувремену смо веома добро одговорили свим захтјевима. Међутим, у другом полувремену смо се несвјесно се повукли и допустили смо да примимо тај несрећни погодак", каже Јуричић.

За атмосферу меча у Бањалуци каже да је била фантастична због чега се захваљује навијачима, а за реванш меч који се игра за седам дана каже да вјерује у пролазак и побједу Борца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Левски Софија

Синиша Саничанин

Лука Јуричић

Коментари (0)

Више из рубрике

Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Фудбал

Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

1 ч

0
Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

Фудбал

Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

2 ч

2
Погледајте како је Борац повео против Левског

Фудбал

Погледајте како је Борац повео против Левског

2 ч

0
Сјајан меч у Бањалуци: Реми Борца и Левског!

Фудбал

Сјајан меч у Бањалуци: Реми Борца и Левског!

3 ч

1

  • Најновије

23

44

САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

23

12

Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

23

10

Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

23

05

Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске

22

46

Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима