Песков: Напад на аутобус са бјелоруским фудбалерима је тероризам

Аутор:АТВ
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Кијев је извршио терористички акт нападом дроном на аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом Бјелорусије у руској Брјанској области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Предсједник Владимир Путин позвао је министра здравља Михаила Мурашка и наложио му да предузме све неопходне хитне мјере да помогне жртвама терористичког напада који је кијевски режим извршио у Брјанској области, напавши дроном дјечији аутобус у којем је путовала фудбалска екипа", рекао је Песков.
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Раније током дана, вршилац дужности гувернера Егор Ковалчук саопштио је да је Украјина у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији.
Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим, супруга једног од тренера, преноси Срна.
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