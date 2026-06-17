Logo

Песков: Напад на аутобус са бјелоруским фудбалерима је тероризам

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:07

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Кијев је извршио терористички акт нападом дроном на аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом Бјелорусије у руској Брјанској области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Предсједник Владимир Путин позвао је министра здравља Михаила Мурашка и наложио му да предузме све неопходне хитне мјере да помогне жртвама терористичког напада који је кијевски режим извршио у Брјанској области, напавши дроном дјечији аутобус у којем је путовала фудбалска екипа", рекао је Песков.

Би-би-си

Економија

Би-Би-Си отпушта 550 радника: Креће нови талас болних резовима

Раније током дана, вршилац дужности гувернера Егор Ковалчук саопштио је да је Украјина у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији.

Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим, супруга једног од тренера, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Кијев

Бјелорусија

аутобус

тероризам

Коментари (0)

Прочитајте више

Зграда медијске куће Би-би-си.

Економија

Би-Би-Си отпушта 550 радника: Креће нови талас болних резовима

1 ч

0
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Конаковић и "тројка" лажу чим зину

1 ч

0
Саобраћај кроз кањон Тијесно код Бањалуке готово у потпуности блокиран

Друштво

Потпуна блокада саобраћаја кроз кањон Тијесно

2 ч

0
Масакр који је потресао регион: Петер брутално побио цијелу породицу

Регион

Масакр који је потресао регион: Петер брутално побио цијелу породицу

2 ч

0

Више из рубрике

Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

2 ч

0
Уништен аутобус

Свијет

Погођен аутобус пун дјеце - ФОТО

2 ч

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Свијет

Шокантно: Пар ухваћен како води љубав у џамији

4 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

Медији: Епстин покушао да се убије најмање три пута у затвору

7 ч

0

  • Најновије

17

37

Српска партнер у пројекту који олакшава платни промет

17

31

Лијепа Милица има презиме због којег сви застану

17

28

Амиџић: Чланови УО УИО да гласају за оно што јавно заговарају

17

22

Стиже ограничење провизија за стране картице: Шта се мијења за потрошаче и трговце?

17

13

Захарова загмила: Свијет да реагује!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима