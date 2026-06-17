Би-Би-Си отпушта 550 радника: Креће нови талас болних резовима

Аутор:АТВ
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Британски јавни сервис Би-Би-Си отпустиће 550 радника и укинути поједине програме у оквиру планова за смањење трошкова.
Телевизијски канали и радио-мреже су под ревизијом, а особљу ће током дана бити речено да ли то утиче на њихове програме.
Резови су дио ширих планова за смањење броја запослених за око 2.000 током три године, а очекује се да ће најтеже бити погођена информативна редакција.
Планови за смањење трошкова се спроводе у мандату новог директора Би-Би-Сија, преноси Срна.
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