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Би-Би-Си отпушта 550 радника: Креће нови талас болних резовима

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:03

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Зграда медијске куће Би-би-си.
Фото: Pexels/Nathan J Hilton

Британски јавни сервис Би-Би-Си отпустиће 550 радника и укинути поједине програме у оквиру планова за смањење трошкова.

Телевизијски канали и радио-мреже су под ревизијом, а особљу ће током дана бити речено да ли то утиче на њихове програме.

Резови су дио ширих планова за смањење броја запослених за око 2.000 током три године, а очекује се да ће најтеже бити погођена информативна редакција.

Планови за смањење трошкова се спроводе у мандату новог директора Би-Би-Сија, преноси Срна.

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Тагови :

Би-Би-Си

Отказ

отпуштање радника

економија

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