Би-Би-Си отпушта 550 радника: Креће нови талас болних резовима

Британски јавни сервис Би-Би-Си отпустиће 550 радника и укинути поједине програме у оквиру планова за смањење трошкова.

Телевизијски канали и радио-мреже су под ревизијом, а особљу ће током дана бити речено да ли то утиче на њихове програме.

Резови су дио ширих планова за смањење броја запослених за око 2.000 током три године, а очекује се да ће најтеже бити погођена информативна редакција.

Планови за смањење трошкова се спроводе у мандату новог директора Би-Би-Сија, преноси Срна.