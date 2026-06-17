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Пад цијена нафте донијеће олакшање на пумпама, не и у маркетима

17.06.2026 14:16

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Пад цијена нафте донијеће олакшање на пумпама, не и у маркетима
Фото: Unsplash/Tara Clark

Цијена барела нафте на свјетским берзама тренутно износи око 80 долара, што је приближно 20 одсто мање у односу на период од прије неколико седмица. Уколико се цијена нафте на свјетском тржишту задржи на овом нивоу или настави падати, грађани Босне и Херцеговине ускоро би могли плаћати гориво јефтиније за пет до десет фенинга по литру, а према појединим процјенама и више.

Прве корекције већ су видљиве у набавним цијенама, али ће се њихов ефекат на бензинским пумпама осјетити тек након што буду потрошене постојеће залихе. Актуелна цијена дизела на пумпама у Босни и Херцеговини креће се око три конвертибилне марке по литру.

Појефтињење уз временски одмак

Економски стручњак Дамир Бећировић појашњава да малопродајне цијене нафтних деривата не прате одмах кретања на свјетском тржишту.

„С обзиром на то да малопродаја нафтних деривата реагује с одмаком од неколико седмица, које су потребне за транспорт и потрошњу постојећих залиха, за двије до три седмице можемо очекивати пад цијена нафтних деривата у Босни и Херцеговини“, казао је Бећировић, јавља ФТВ.

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Сличног је мишљења и предсједник Удружења прометника нафтних деривата при Привредној комори Федерације Босне и Херцеговине Младен Бошковић.

„Не можемо очекивати да се било шта деси преко ноћи. Поскупљење није дошло преко ноћи, па тако ни појефтињење не може доћи преко ноћи. Како се буду обнављале залихе, реално је очекивати смањење цијена“, рекао је Бошковић.

Ограничење маржи на снази

Федерална влада настоји ублажити раст цијена ограничењем маржи у велепродаји и малопродаји нафтних деривата.

Према важећој одлуци, максимална маржа у велепродаји износи шест фенинга по литру, док је максимална маржа у малопродаји ограничена на 25 фенинга по литру.

Међутим, економисти сматрају да ова мјера није одговор на актуелна тржишна кретања.

„Могле су се привремено укинути одређене акцизе или барем порез на додану вриједност. Ограничавање маржи није нова мјера, она постоји годинама. Као што су раније ограничавање цијена представљали као нешто спектакуларно, сада се на исти начин представља и ова мјера“, навео је Бећировић.

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Тагови :

Цијене

Појефтињење

супермаркет

Трговина

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