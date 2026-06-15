"Ошишали" сточара са Брача: Уместо скупог алата стигла јефтина играчка

Аутор:АТВ
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Позната хрватска потрошачка платформа Хало, инспекторе коју је покренуо Европски центар изврсности потрошача (ЕЦИП) и која је стекла велику популарност организовањем бојкота трговинских ланаца због високих цијена, објавила је упозорење о све учесталијој превари путем лажних огласа на друштвеним мрежама.
Овог пута обратио им се вредан сточар са Брача који је преко огласа на Фејсбуку наручио професионални уређај за шишање оваца и платио га 95 евра. Након неколико дана стигао му је пакет и ту почиње проблем. Умјесто нарученог алата, у кутији га је сачекао јефтин акумулаторски перач за аутомобиле, такозвани "Кар Вошинг Артифект“ кинеске производње, чија је стварна вриједност свега 20 до 30 евра.
"Умјесто да ја шишам овце уређајем који сам поштено платио, испало је да су они мене ошишали за 95 евра", поручио је преварени острвљанин.
Хиљаде људи широм Европе и Хрватске пријављују исти образац преваре. Наруче скупљу технику, алат или брендирану гардеробу преко огласа на Фејсбуку и Инстаграму, а на кућну адресу им стигне безвредна роба, попут крпе, пластичног привеска или старог комада одјеће.
Као пошиљалац на наљепници пакета наводи се "Алфа Конекшнс Инк", ентитет који не постоји ни у једном регистру легалних интернет продавница. Ако тај назив унесете у претраживач, пронаћи ћете само притужбе преварених купаца широм Европе.
Преваранти редовно мијењају измишљена имена - Алфа Конекшнс Инк, Apeкс Стратеџис, Стелар Тех, Блек Интермецо Tech, али адреса логистичког складишта у Великој Горици, Поштанска 25, увијек остаје иста.
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Ријеч је о транзитном центру компаније Пакета Интернашнл, кроз који пакети из иностранства легално улазе у Хрватску. Доставне службе, попут Хрватске поште, нису учесници у превари јер по закону не смију да отварају пакете нити да провјеравају њихов садржај.
Хало, инспекторе подсјећа на право које многи не користе. Пакет не може да се отвори прије плаћања, али одмах након плаћања и то у присуству поштара имате право и обавезу да провјерите садржај.
Ако утврдите да сте преварени, радник поште дужан је да сачини службени записник, на основу којег пошта обуставља исплату новца преваранту, враћа вам уплаћени износ на лицу мјеста и пакет шаље назад пошиљаоцу.
"Златна правила заштите која препоручујемо су сљедећа: Упозорите укућане, нарочито старије чланове породице, да никада не преузимају и не плаћају пакете које лично нису наручили. Преваранти најчешће зарађују управо на томе што неко преузме пакет мислећи да га је наручио неко од укућана.
Ако нисте сигурни, замолите достављача да пакет остави у пакетомату док не провјерите са породицом. Отворите пакет одмах, никако немојте чекати да поштар оде. Платите га, узмите у руке и отворите пред њим. Ако вас убјеђује да нема времена, инсистирајте на свом праву јер је то једини начин да сачувате свој новац - упозоравају из Хало, инспекторе.
Ако превару откријете тек након што је поштар отишао, са пакетом и наљепницом одмах се упутите у најближу пошту и поднесите приговор званичним путем. Немојте сами слати пакет назад у Велику Горицу, јер тамо не постоји служба која ће ријешити ваш проблем.
Посебно упозорите старије чланове породице да не преузимају пакете које сами нису наручили, јер преваранти управо на томе најчешће остварују зараду, преноси Дневно.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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