Професорица у Хрватској под истрагом: Имала непримјерен однос са учеником?

Аутор:АТВ
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Професорица једне средње школе у Задру прије неколико мјесеци пријављена је директору школе због наводно непримјереног односа с учеником, сазнаје Задарски лист. Према незваничним информацијама, пријаву је поднио родитељ након што је у мобилном телефону ученика пронашао поруке које су изазвале сумњу.
Иако се ради о озбиљним оптужбама, надлежне институције засад не износе детаље. Директор школе није желио коментарисати наводе нити одговорити на питања о евентуалним интерним процедурама и заштити ученика.
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Из задарске полиције нису могли потврдити нити демантовати поступају ли по овом случају, наводећи да због заштите дјеце не могу давати информације. Незванично се сазнаје да је предмет преузело Општинско државно одвјетништво, које се такође позива на законске одредбе о тајности поступака који укључују малољетнике.
Из тужилаштва су поручили да су предмети из надлежности тужиоца за младе тајни те да не могу износити податке о евентуалном поступању.
Ни Задарска жупанија, као оснивач школе, нема службених сазнања о овом случају. Навели су да нису запримили обавјештење од школе или надлежних институција, али да ће поступати у складу са законом уколико добију званичне информације.
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За сада нема потврђених података о томе шта се тачно догодило, да ли су наводи основани нити постоји ли било каква одговорност професорице. Због заштите малољетника нису објављени идентитети укључених особа ни назив школе.
Случај је отворио питање транспарентности институција и њиховог реаговања у ситуацијама када се појаве сумње на непримјерен однос између наставника и ученика.
(Аваз)
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