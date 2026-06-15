У растројеном стању трчао по цести: Полиција га везала, умро је у болници

Аутор:АТВ
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Мушкарац који је синоћ у Сплиту у растројеном стању трчао по цести и викао преминуо је након што је превезен у болницу, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска.
Полиција је дојаву запримила око 22:40 сати. Грађани су пријавили мушкарца који на раскрсници Улице Збора народне гарде и Пољичке цесте трчи по средини пута и виче.
Полицијски службеници пронашли су га по доласку у близини мјеста догађаја. Како наводе из полиције, ријеч је о хрватском држављанину рођеном 1985. године, који је био у растројеном стању те је лежао на тлу.
На мјесто догађаја позвана је хитна медицинска помоћ, али мушкарац је одбијао сарадњу и није желио поћи у болницу. Полиција наводи да су због тога према њему примијењена средства присиле, односно тјелесна снага и средства за везивање, након чега је возилом хитне помоћи превезен у болницу.
Након пријема у болницу мушкарац је изгубио свијест, а око сат времена касније преминуо је. По налогу замјенице жупанијског државног тужилаштва биће обављена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
(Индекс)
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