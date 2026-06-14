Наоружани и маскирани на двоје радника: Спријечен напад на Србе на Хвару

Аутор:Сретен Рајилић
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Дрвене, телескопске палица, маске с ознаком Торциде међу одузетим су стварима је које је нашла хрватска полиција код пресретнутих нападача на, "како је то требало бити", двоје сезонских радника, наравно српског поријекла, у хотелу на Хвару. "Четрнаест наоружаних против двоје.
А колико су заправо “храбри” говори и чињеница да су се наоружали и припремили маске које су требали навући на главе", оцијенила је прва жена Ступетра. Риједак случај осуде оваквог понашања од стране званичника.
"Не ради се више о навијачком фолклору. Ради се о понашању које задире у насиље, нетрпељивост, мржњу и угрожавање темељних слобода других људи. Али и нас свих. Пред таквим стварима шутња никада није неутрална. Она увијек шаље поруку.
А ми већ предуго шутимо", рекла је Ивана Марковић градоначелница Ступерта.
Навијачи Торциде, међу којима најстарији има 33 године, а најмлађи 18, изнајмљеним глисерима дошли су српске сезонце "научити памети" због наводне тетоваже Србија и мајице "Треће смене", поп-рок групе из Крагујевца.
"Ја кажем да је то резултат индоктринације, све ове године. То су људи вршњаци овај са овим завршетком или тамо негдје почетком рата 90-их они нису учесници у томе рату. Прошле су те године знате Ево већ 30 ево једна година да је рат у Хрватској завршио оно цијело друштво је полудило мислим се да је да је ситуација гора и око ове рехабилитације усташтва и овај ревизије историје него што је била тамо крајем 80-их или почетком 90-их", рекао је Саво Штрбац, предсједник Документационо-информационог центра "Веритас".
Од 14 ухапшених, четворица торцидаша су доведени пред истражног суца сплитског Жупанијског суда. Али нису добили притвор - одређене су им мјере опреза. Сви ће се једном седмично морати јављати полицији, двојица која нису с Хвара неће смјети прићи острву ближе од 500 метара, а двојица Хварана имају забрану приближавања хотелу са Србима на мање од 200 метара.
"Имате значи такав дакле степен мржње да чак и сезонски радници које позива сама Хрватска држава и туристичка организација, јер Хрватска има дефицит радника, дакле, имате и имали сте у претходном периоду низ таквих напада на људе који долазе на неколико мјесеци преко љета да раде у Хрватској, а долазе из Србије и Републике Српске, али нажалост немате јасне осуде", рекао је Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона.
Сасвим је логично очекивати да ће овакве ствари још дешавати, додаје Линта. Недостатак јасне реакције правосуђа, као и недостатак политичке воље да се прекине с политиком мржње према Србима и свему српском то наговјештавају.
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