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Хрватску погодило јако невријеме, падао град

Аутор:

АТВ
14.06.2026 18:28

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Хрватску погодило јако невријеме, падао град

Сјеверни дио Хрватске у поподневним сатима захватило је невријеме а у Лепоглави и околини падао је и град.

На фотографијама које су снимили грађани види се већа количина града која је пала у том граду, преноси Индекс.

Хрватски метеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за олујно невреме за регион Загреба, Осјека и Карловца.

За те регионе издато је и жуто упозорење због грмљавине и могућег удара муња, уз упозорење да су могућа оштећења на имовини и дрвећу, локалне бујичне поплаве, олујни удари вјетра и града, као и тешкоће у саобраћају.

Грађани су упозорени да прате најновију прогнозу, прилагоде активности на отвореном и буду опрезни у саобраћају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

Хрватска

Олуја

лед и град

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