Хрватску погодило јако невријеме, падао град

Аутор:АТВ
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Сјеверни дио Хрватске у поподневним сатима захватило је невријеме а у Лепоглави и околини падао је и град.
На фотографијама које су снимили грађани види се већа количина града која је пала у том граду, преноси Индекс.
Хрватски метеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за олујно невреме за регион Загреба, Осјека и Карловца.
За те регионе издато је и жуто упозорење због грмљавине и могућег удара муња, уз упозорење да су могућа оштећења на имовини и дрвећу, локалне бујичне поплаве, олујни удари вјетра и града, као и тешкоће у саобраћају.
Грађани су упозорени да прате најновију прогнозу, прилагоде активности на отвореном и буду опрезни у саобраћају.
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