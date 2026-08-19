Logo

Водитељ Дневника на РТС-у завео 8 година млађу глумицу: Данас имају двоје дјеце

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 17:42

Коментари:

0
Владимир Јелић, водитељ Дневника на РТС-у
Фото: Screenshot / RTS

Водитељ "Дневника" на РТС-у, Владимир Јелић, годинама ужива у складној љубави са познатом глумицом Јованом Јелић, коју домаћа публика препознаје по запаженим улогама у популарним серијама "Убице мог оца", "Шифра Деспот" и "Ургентни центар".

Иако су обоје дио јавне сцене, приватни живот успјешно чувају од радозналих погледа.

Атрактивна глумица, која је од свог супруга млађа осам година, родом је из Новог Сада, мјеста у које се увијек са радошћу враћа.

Пар је током заједничких година добио два сина, а њихова романса почела је потпуно спонтано и природно.

Водитељ Владимир Јелић је у једном од ријетких обраћања на тему приватног живота за часопис "Глорија" испричао како је изгледао сам почетак њихове љубави:

- Допали смо се једно другоме, размијенили телефоне, почели да се виђамо и врло брзо схватили да смо се завољели. Код нас је све ишло постепено и све нам се дешавало баш кад треба, без неког планирања и форсирања - рекао је он.

Владимир и Јована Јелић
Владимир и Јована Јелић
Instagram / tvladimirjelic

"Све ријешавамо у четири ока"

Иза затворених врата њиховог дома влада склад и хармонија, а Владимир Јелић истиче да све препреке и размирице, које су саставни дио сваког односа, преброђују искључиво отвореним и искреним разговором.

- Ништа са стране не може нас толико избацити из равнотеже да то не можемо да ријешимо причом у четири ока. Комуникација је веома битна, кад сте једно уз друго и међусобно се подржавате, онда је све много лакше, безболније се пролазе тешки и стресни дани, али и размирице и неразумијевања који су неминовни у свакој вези - рекао је он.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Јелић

Јована Јелић

РТС

глумица

Водитељ

Коментари (0)

Више из рубрике

Ана Севић

Сцена

Ана Севић открила чим се бавила прије пјевања: Плачући сам ишла на посао

9 ч

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Сцена

Естетски хирург раскринкао српску естраду: Открио шта су пјевачице кориговале на лицу

11 ч

0
Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

Сцена

Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

22 ч

0
Слоба Радановић

Сцена

Слоба Радановић: Брао сам вишње, истоварао шлепере...

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

54

Полиција реаговала због бацања опушка из службеног возила

19

53

"Преображава се и гора и вода": У Добоју на Преображење посебно свечано

19

43

Требињци о слави града: "Најљепши и најсвечанији дан у години"

19

39

Контролисани термоизолациони производи у БиХ: Чак 75 одсто није усклађено са прописима

19

34

ЦИК БиХ укида поједина бирачка мјеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима