Водитељ Дневника на РТС-у завео 8 година млађу глумицу: Данас имају двоје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Водитељ "Дневника" на РТС-у, Владимир Јелић, годинама ужива у складној љубави са познатом глумицом Јованом Јелић, коју домаћа публика препознаје по запаженим улогама у популарним серијама "Убице мог оца", "Шифра Деспот" и "Ургентни центар".
Иако су обоје дио јавне сцене, приватни живот успјешно чувају од радозналих погледа.
Атрактивна глумица, која је од свог супруга млађа осам година, родом је из Новог Сада, мјеста у које се увијек са радошћу враћа.
Пар је током заједничких година добио два сина, а њихова романса почела је потпуно спонтано и природно.
Водитељ Владимир Јелић је у једном од ријетких обраћања на тему приватног живота за часопис "Глорија" испричао како је изгледао сам почетак њихове љубави:
- Допали смо се једно другоме, размијенили телефоне, почели да се виђамо и врло брзо схватили да смо се завољели. Код нас је све ишло постепено и све нам се дешавало баш кад треба, без неког планирања и форсирања - рекао је он.
Иза затворених врата њиховог дома влада склад и хармонија, а Владимир Јелић истиче да све препреке и размирице, које су саставни дио сваког односа, преброђују искључиво отвореним и искреним разговором.
- Ништа са стране не може нас толико избацити из равнотеже да то не можемо да ријешимо причом у четири ока. Комуникација је веома битна, кад сте једно уз друго и међусобно се подржавате, онда је све много лакше, безболније се пролазе тешки и стресни дани, али и размирице и неразумијевања који су неминовни у свакој вези - рекао је он.
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