"Отворено небо": Турски војни авион снима територију БиХ

Аутор:АТВ
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Изнад БиХ од данас до 19. јуна биће реализован посматрачки лет авионом ратног ваздухопловства Турске, у складу са уговором "Отворено небо".
Из Министарства одбране у Савјету министара су навели да ће у реализацији посматрачког лета, осим Турске, бити укључене и Велика Британија и Словачка.
У саопштењу је истакнуто да ће снимање територије бити обављено сензорима сертификованим у складу са одредбама уговора "Отворено небо", након што их прегледају надлежни специјалисти Оружаних снага БиХ.
Тачно вријеме реализације и путања посматрачког лета биће усаглашени током заједничке припреме.
Посади авиона и међународним инспекторима придружиће се и пратећи тим Оружаних снага БиХ и Министарства транспорта и комуникација у Савјету министара.
Уговор "Отворено небо" представља један од безбједносних ангажмана који земљама чланицама омогућава снимање територије земље изнад које се обавља лет с циљем прибављања података о војним снагама и активностима.
БиХ је овом уговору приступила 2003. године, преноси Срна.
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