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"Отворено небо": Турски војни авион снима територију БиХ

Аутор:

АТВ
15.06.2026 14:14

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Фото: Screenshot / X

Изнад БиХ од данас до 19. јуна биће реализован посматрачки лет авионом ратног ваздухопловства Турске, у складу са уговором "Отворено небо".

Из Министарства одбране у Савјету министара су навели да ће у реализацији посматрачког лета, осим Турске, бити укључене и Велика Британија и Словачка.

У саопштењу је истакнуто да ће снимање територије бити обављено сензорима сертификованим у складу са одредбама уговора "Отворено небо", након што их прегледају надлежни специјалисти Оружаних снага БиХ.

Тачно вријеме реализације и путања посматрачког лета биће усаглашени током заједничке припреме.

Посади авиона и међународним инспекторима придружиће се и пратећи тим Оружаних снага БиХ и Министарства транспорта и комуникација у Савјету министара.

Уговор "Отворено небо" представља један од безбједносних ангажмана који земљама чланицама омогућава снимање територије земље изнад које се обавља лет с циљем прибављања података о војним снагама и активностима.

БиХ је овом уговору приступила 2003. године, преноси Срна.

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Тагови :

Отворено небо

Босна и Херцеговина

авион

Турска

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