Амиџић: Ко опструише поврат ПДВ-а на прву некретнину у БиХ?

Аутор:АТВ
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Наша политика је да нема одустајања, да оне ствари које смо почели и даље гурамо и доведемо их до краја. Једна од њих јесте и поврат ПДВ-а на прву некретнину, не само за младе људе, већ и за све грађане Републике Српске и Федерације БиХ који нису успјели у протеклом периоду да ријеше стамбено питање, рекао је за Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара.
"За наредни понедјељак сам заказао нову сједницу гдје је тема поново Правилник. Што се тиче самог Правилника ја немам суштински приговор ни од једног члана Одбора, али имамо опструкцију из Федерације БиХ. Сигуран сам да ћемо истрајати када су ова питања на столу", поручио је Амиџић за РТРС
Он је нагласио да то може рећи у своје име, али и министра финансија Републике Српске Зоре Видовић.
"Док ово не изгурамо ми нећемо стати. Овдје људи морају бити испред политике, односи се на све, не само људе у Републици Српској, већ и на Федерацију БиХ. Нажалост ми смо имали неријетко ситуацију, када су људи покушали да поставе политику испред стварних потреба становништва. То је најмање 25.000 КМ поврата људима који су купили прву некретнину", рекао је Амиџић.
Амиџић каже да и сада имате неке појединце који дају различите изговоре зашто то не може.
"То што је некоме проблем што је то иницијатива предсједника Милорада Додика, то је његов проблем. Он је предложио нешто што иде у корист људима који живе и у Републици Српској и у Федерацији БиХ", истакао је Амиџић.
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