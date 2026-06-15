Турски војни авион надлијеће БиХ

Аутор:АТВ
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Министарство одбране у Савјету министара извјештава јавност да ће у периоду од 15. до 19. јуна над Босном и Херцеговином бити обављен нови планирани проматрачки лет у оквиру уговора "Отворено небо".
Министарство одбране и Оружане снаге БиХ ће, у сарадњи с Министарством спољних послова БиХ, Министарством комуникација и промета БиХ и Међународним аеродромом Сарајево, реализовати проматрачки лет Републике Турске с Уједињеним Краљевством Велике Британије и Сјеверне Ирске и Словачке Републике изнад Босне и Херцеговине.
Ова проматрачка мисија је у складу с одредбама међународног уговора "Отворено небо".
Министарство извјештава грађане да се ради о најављеној активности, током које ће се посади авиона и међународним инспекторима придружити пратећи тим Оружаних снага БиХ и Министарства комуникација и промета БиХ те да нема потребе с било каквим узнемиравањем.
Проматрачки лет ће бити обављен авионом из састава ратног ваздухопловства Турске. Снимање територија се обавља сензорима сертификованим у складу с одредбама Уговора, након што их прегледају надлежни специјалисти Оружаних снага БиХ. Тачно вријеме реализације и путања проматрачког лета ће бити усаглашени током заједничке припреме, након доласка делегације на Међународни аеродром Сарајево.
Уговор "Отворено небо" представља један од сигурносних аранжмана, који земљама чланицама омогућава снимање територија земље изнад које се обавља проматрачки лет, у циљу прибављања података о војним снагама и њиховим активностима. Сврха Уговора је изградња и развијање повјерења међу чланицама.
Босна и Херцеговина је приступила овом уговору 2003. године. Од тада, у сарадњи с осталим чланицама, активно учествује у реализацији проматрачких летова, како изнад територије БиХ, тако и изнад територија осталих земаља чланица.
(Кликс)
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